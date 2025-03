Policía Estatal de Mass. anuncia que el agente Michael Proctor ha sido despedido

La Policía Estatal de Massachusetts anunció el miércoles por la mañana el despido del agente Michael Proctor.

Informaron que la Junta de Primera Instancia declaró a Proctor culpable de desempeño insatisfactorio y cargos por consumo de bebidas alcohólicas.

“Nuestra misión de brindar el más alto nivel de servicios policiales depende de la confianza del público en nuestro profesionalismo e integridad. Es mi responsabilidad, así como la de todos los miembros de este Departamento, exigirnos mutuamente responsabilidades cuando algún miembro comprometa nuestra misión al no defender nuestros valores”, declaró el coronel Geoffrey Noble, superintendente de la Policía Estatal de Massachusetts, en un comunicado. Como Superintendente, mi función me exige actuar en el mejor interés del Departamento. Mi decisión de despedir al Sr. Proctor se basa en un proceso exhaustivo, justo e imparcial. He evaluado la naturaleza de los delitos, su impacto en la integridad de nuestra investigación y la importancia de salvaguardar la reputación de nuestros dedicados hombres y mujeres en la Policía Estatal. Esta decisión refleja nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de nuestros valores, el fomento de la confianza pública y la garantía de los más altos estándares de servicio y rendición de cuentas.

"Finalmente, reconociendo cómo este proceso ha afectado a la familia del agente de policía de Boston, John O'Keefe, también quisiera reiterarles nuestras condolencias".

Proctor fue relevado de sus funciones, transferido de la Fiscalía de Distrito de Norfolk y suspendido sin goce de sueldo inmediatamente después de la anulación del juicio por asesinato de Karen Read en julio de 2024. Proctor fue el investigador principal del caso y testigo clave en el juicio de Read. La policía estatal inició una investigación de asuntos internos tras la aparición de detalles sobre la conducta indebida durante el juicio.

Proctor puede apelar la decisión de la Junta de Primera Instancia ante la Comisión de Servicio Civil, pero la policía estatal afirmó confiar en que las pruebas son suficientes para que el servicio civil confirme la decisión de Noble de despedirlo.