Policía investiga cadáver encontrado en basurero en Lowell

La policía está investigando tras encontrar un cuerpo en el área de un contenedor de basura en llamas en Lowell, Massachusetts, el viernes por la mañana.

El capitán de policía de Lowell, James Hodgdon, dijo que la policía recibió una llamada a las 5:30 a.m. por un incendio en un basurero en 16 Middle St. Cuando llegaron, encontraron a un cadáver.

Hodgdon dijo que no sabe si el cuerpo fue encontrado dentro del contenedor o no porque el informe completo aún no está disponible.

Los detectives de la policía de Lowell y la policía estatal asignados a la Oficina del Fiscal de Distrito de Middlesex están investigando.

La policía permanece en escena y Hodgdon dijo que se dará a conocer información adicional más tarde el viernes.