Policía investiga la muerte sospechosa de una niña de 10 meses en New Haven

La policía está investigando la muerte de un bebé de 10 meses en New Haven, Connecticut que según dicen parece ser sospechosa.

El departamento de policía fue llamado a Farren Avenue alrededor del mediodía del miércoles por un bebé que no respondía. Los oficiales que respondieron encontraron a un bebé que no respiraba. Los esfuerzos para revivir al niño no fueron exitosos, según las autoridades.

El bebé fue llevado al hospital pero fue declarado muerto poco tiempo después.

Los detectives de la Unidad de Delitos Mayores están investigando la muerte del bebé como sospechosa. La causa de la muerte se desconoce en este momento.

La policía dijo que se realizará una autopsia en los próximos días para determinar la causa y la forma de muerte del bebé. No hubo información adicional disponible de inmediato.