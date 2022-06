Policía investiga triple tiroteo en New Haven

Tres personas resultaron heridas durante un tiroteo desde un vehículo en el centro de New Haven, Connecticut el miércoles por la noche, según la policía y el alcalde Justin Elicker.

Las autoridades dijeron que el tiroteo triple ocurrió en el área de Ferry Street y Chatham Street.

La policía acudió al área justo antes de las 9:28 p. m. después de recibir una alerta del detector de disparos en Ferry Street, entre Chatham Street y Limerick Street.

Encontraron a un hombre de Hamden de 32 años y a un hombre de New Haven de 22 años en el lugar que habían sido alcanzados por disparos.

Ambas víctimas fueron transportadas al Hospital Yale New Haven, donde fueron tratados por lesiones que no ponen en peligro la vida, dijo la policía.

La policía dijo que el Yale New Haven Hospital informó que una tercera víctima, un hombre de New Haven de 35 años, había ingresado al hospital con heridas que no ponían en peligro su vida.

Los detectives de la Unidad de Delitos Mayores están dirigiendo la investigación.

La policía le pide a cualquier testigo que aún no haya hablado con la policía que se comunique con la División de Servicios de Investigación del Departamento de Policía de New Haven al 203-946-6304.

Las personas que llaman pueden permanecer en el anonimato o enviar información de forma anónima llamando al 1-866-888-TIPS(8477) o enviando un mensaje de texto con la palabra "NHPD más su mensaje" al 274637 (CRIMES).