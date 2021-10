Por qué deberías vacunarte aunque haya la posibilidad de morir por el COVID-19

El exsecretario de Estado Colin Powell murió el lunes por la mañana a la edad de 84 años debido a complicaciones de COVID-19, a pesar de que estaba completamente vacunado.

Eso ha llevado a preguntas sobre la eficacia de las vacunas contra el coronavirus, y algunos se preguntan por qué deberían molestarse en vacunarse contra el virus si aún pueden morir a causa de él.

Como parte de la serie semanal "COVID Q&A", NBC10 Boston preguntó el martes a tres de los principales médicos de Boston sobre esa línea de pensamiento.

"Creo que, en primer lugar, el hecho de que las vacunas no sean 100% efectivas para prevenir la muerte relacionada con COVID no significa que sean 0% efectivas para prevenir la muerte relacionada con COVID", dijo la Dra. Shira Doron del Tufts Medical Center.

"Algunas personas morirán de COVID que hayan sido completamente vacunadas, pero la vacuna previene la muerte al menos diez veces más que no estar vacunadas, según cada estudio reciente, y probablemente más de diez veces", agregó.

"Es mucho más probable que muera de COVID si no está vacunado", agregó. "Si es mayor y tiene condiciones médicas subyacentes que afectan su capacidad para generar una respuesta inmune a la vacuna, eso aumenta aún más su riesgo".

Ese parece haber sido el caso de Powell. Se sometió a un tratamiento para el cáncer de próstata en 2003 y su ayudante de toda la vida dijo que había sido tratado en los últimos años por mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre.

"Esa condición interfiere directamente con la capacidad del cuerpo para desarrollar anticuerpos", dijo el Dr. Daniel Kuritzkes del Brigham and Women's Hospital. "Es bien sabido que aumenta el riesgo de infección cuando se depende de anticuerpos para protegerse, por lo que él es exactamente el tipo de persona en el que se puede esperar que la vacuna no sea efectiva, y por qué decimos que las personas inmunodeprimidas aún necesitan tomar precauciones si han sido completamente vacunadas y reforzadas. Desafortunadamente, las personas aún pueden estar expuestas".

Pero eso no significa que la gente no deba vacunarse, dijo.

"Para mí, el argumento de que debido a que algunas personas todavía mueren después de recibir la vacuna es como decir: 'Bueno, sabemos que entre 35,000 y 40,000 personas mueren en accidentes automovilísticos. La mayoría de ellos usan cinturones de seguridad. Entonces, ¿por qué debería usarlo?' "Dijo Kuritzkes. "No tiene sentido. Reduces diez veces el riesgo de muerte con la vacuna, y el motivo por el que no aprovecharías esa reducción del riesgo es algo que me cuesta asimilar".

El Dr. Davidson Hamer del Boston Medical Center dijo que casi todos los pacientes que tiene su hospital con COVID en este momento no están vacunados, excepto un individuo muy inmunodeprimido que tuvo un caso "breakthrough".

"Creo que sigue siendo un riesgo muy alto de tener una enfermedad grave, hospitalización y, lamentablemente, la muerte", dijo. "Colin Powell es una situación desafortunada: un líder increíble, una gran carrera. Pero tenía una condición subyacente que aumentaba enormemente su riesgo".