¿Por qué las denuncias a un contratista no aparecen en el sitio web del Estado?

Derek Thomas, de la compañía "Incremental Developers" es acusado por varias personas de cobrar miles de dólares por trabajos de construcción, que Thomas no finalizó.

"Me dijo que me tenía que esperar, que los permisos estaban muy lentos. De ahí me esperé. Llegó marzo, que dijo que ya para marzo ya me podía mover. Cuando ya llegue marzo no teníamos nada". Explica Rosalba Solís, quien asegura fue afectada por Thomas.

Solís contrató a Thomas para convertir su garage en ADU (Unidad adicional de vivienda) El programa ADU brinda apoyo financiero a los propietarios para que modifiquen partes de su casa, con fines de renta.

Otros proyectos no finalizados en Brighton, Dorchester y Swampscott, también involucran a Thomas de acuerdo a los afectadosm quienes hace varios meses denunciaron a Thomas en la Oficina de Asuntos para el Consumidor de Massachusetts.

Sin embargo, al buscar a Thomas en la base de datos para contratistas del Estado, Thomas aparece con un historial limpio.

"La información así sea buena o mala, Los consumidores necesitan este información para tomar sus propias decisiones". Explica Fiona Hines, de la organización PIRG, organización que vela por la protección del consumidor.

"Cuando no se facilita esta información significativa como la lista de quejas presentadas contra ellos, los consumidores son más vulnerables a muchas cosas malas, como los retrasos, las estafas, los trabajos de mala calidad que pueden costar a los consumidores decenas de miles de dólares". Dijo Hines.

Mediante un comunicado, Layla D'Emilia, Subsecretaria para asuntos del consumidor y regulación de negocios de Massachusetts, señala que cuando publiquen su nuevo sitio de internet será más fácil buscar contratistas o presentar quejas, agregando "Mi equipo y yo hemos priorizado modernizar el programa HIC (Registro de contratistas) con la meta de hacerlo más accesible".

La agencia nos dijo que para que el proceso sea justo, las quejas no se publican hasta que un oficial determine si tienen mérito.

A través de su abogado, Thomas ha negado las acusaciones en todos los proyectos, agregando que actuó bien dentro de sus obligaciones contractuales, agregando "Mi cliente simplemente sigue las regulaciones vigentes y proporciona lo que exige la ley".

Rosalba y otras personas que han tratado con Thomas, no entienden porque las quejas no se pueden publicar como pendientes o bajo revisión, mientras se investiga y se determina si ameritan acción disciplinaria.

"Si la información está ahí y no ha sido comprobada, puede existir allí con una anotación que dice que -Esto no ha sido resuelto aún, pero hay una reclamación contra este contratista-". Explicó Hines.

