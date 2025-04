Por qué los compañeros de los Celtics “harían lo que fuera” por Al Horford

Inmediatamente después de ayudar a los Boston Celtics a conseguir su 18.º título, con las gafas protectoras empapadas de champán aún en la cabeza, Jrue Holiday intentó expresar con palabras lo que significó ayudar a Al Horford a conseguir esa esquiva corona de la NBA.

“[Conseguir un título para Horford] era uno de los objetivos principales de la temporada [2023-24]”, dijo Holiday. “Correría contra un muro por él”.

Ahora, mientras Horford sigue desafiando al tiempo y los Celtics se preparan para buscar otro campeonato, nos preguntamos qué tiene este pívot de 38 años que inspira especialmente a su compañero veterano de la NBA, Holiday.

“Creo que a veces simplemente tienes a esa gente que te saca eso de adentro”, dijo Holiday. Son grandes personas, quieren lo mejor, no solo para ti, sino para todos los que les rodean. Son desinteresados. Piensan en los demás antes que en sí mismos. Y hacen todo por los demás sin esperar reconocimiento. Siento que con gente así, quieres que todo les vaya bien.

Y luego también ves su carrera, lo que ha hecho y cómo ha sido el mejor jugador de su equipo, y cómo maneja una situación como esta, con tanto talento. Sin duda, es un miembro del Salón de la Fama, y ​​estoy bastante seguro de que Al podría estar pavoneándose, pero no lo hace. Es tan respetuoso, tan humilde.

"Por tipos como él, uno quiere hacer lo que fuera".

Algunos se preguntaban si Horford podría despedirse tras alzar el Trofeo Larry O'Brien en su decimoséptimo año en la NBA. Con su nivel de juego, la pregunta más apropiada ahora es si podrá jugar hasta la edad que le corresponde (42) o incluso más.

Horford anotó 26 puntos, su mejor marca de la temporada, con 9 de 18 en tiros de campo y seis triples en el triunfo de Boston por 117-103 sobre los Memphis Grizzlies el lunes, culminando la primera gira por 6-0 en la historia del equipo. Fue la mayor anotación de Horford en temporada regular desde febrero de 2021.

El repunte de Horford en su anotación ayudó a los Celtics a conseguir un récord de 14-1 en marzo, y el equipo está jugando uno de sus mejores partidos justo antes de los playoffs. Nadie parece destacar la capacidad de este equipo para cambiar de marcha en los momentos clave como Horford, quien habitualmente reserva su mejor baloncesto para cuando las cosas están más claras. Como es habitual en Horford, agradece los comentarios descomunales de Holiday, pero el pívot está seguro de que haría lo mismo por cualquiera de sus compañeros.

"Es un gran cumplido. Pero, sobre todo, creo que estamos todos juntos en esto y entendemos la oportunidad que tenemos por delante", dijo Horford. "Así que es bonito que digan eso de mí, pero sabemos que jugamos por algo más grande, y lo que significa ser un Celtic. Siento que esa es mi mentalidad, ese es nuestro enfoque".

Horford parece especialmente animado por tener a su hijo, Ean, en el equipo esta temporada. Su padre, Tito, fue una presencia constante durante la carrera por el título del equipo la temporada pasada, y ahora una tercera generación tiene un asiento en primera fila para repetir el objetivo (literalmente; Ean se ha sentado en el banquillo durante los partidos fuera de casa y le ha dado un enérgico saludo con el pecho a Derrick White durante una parada reciente).

Horford, quien aceptó pasar a la reserva la temporada pasada para maximizar el talento de Boston tras la incorporación de Holiday antes del inicio de la temporada, ha sido titular discretamente en 40 de los 57 partidos que ha disputado esta temporada.

Horford dominó el equipo titular de Boston mientras Kristaps Porzingis se recuperaba de una cirugía a la que se sometió en la pretemporada al inicio de la temporada, y Boston rara vez ha estado en plena forma desde entonces. En lo que va de temporada, Horford promedia 8.9 puntos y 6.1 rebotes en 27.7 minutos por partido.

Irónicamente, la mejor actuación de Horford en la temporada contra Memphis el lunes se produjo como reserva, saliendo desinteresadamente del banquillo para permitir que el pívot suplente Xavier Tillman, poco utilizado, fuera titular contra su exequipo.

El sacrificio es una constante en Horford, quien nunca antepone sus deseos personales a lo que pueda ayudar al equipo.

“Hay que sacrificarse en diferentes momentos para conseguir lo que se desea”, dijo Horford. “Siento que, como jugador y personalmente, lo he hecho a lo largo de mi carrera.

El año pasado probablemente fue un paso aún mayor en ese sentido. Pero, en mi caso, al final comprendí la oportunidad que teníamos ante nosotros y lo que tenemos aquí con el grupo que tenemos. Fue algo difícil, pero fue lo correcto. De eso se trata”.

Posicionado con la oportunidad de buscar otro título, y sabiendo lo inusual que es estar en esa posición, Horford parece increíblemente motivado por la oportunidad que tiene este equipo ahora.

"Lo entendemos", dijo Horford. "Pero, más que eso, estoy realmente motivado. De verdad quiero esto para nuestro grupo y para la organización de los Celtics. Así que es una de esas cosas que me entusiasman más este año que el pasado. Estoy muy decidido a que lo logremos".

Holiday sabe muy bien cómo un campeonato puede motivar a Horford. Holiday ríe al recordar cómo el equipo de Florida de Horford derrotó al equipo de UCLA, con el que Holiday pronto se comprometería, durante el partido por el título nacional de 2006, y luego de nuevo en las semifinales nacionales de 2007.

"Vi a Al vencer a UCLA, así que… fue duro", dijo Holiday. He observado a Al durante un tiempo. Pero incluso a lo largo de su carrera, el simple hecho de que siempre se haya mantenido fiel a sí mismo, creo que es probablemente lo más importante.

Especialmente en el tipo de negocio en el que nos dedicamos, a veces uno puede dejarse llevar un poco. Pero Al siempre ha sido él mismo. Ha creído en sí mismo y ha tenido fe, y eso es, obviamente, algo que defiendo y considero muy respetable.

Holiday también ha sacrificado sus estadísticas individuales para ayudar a sus equipos a tener éxito a lo largo de su carrera. Pero incluso después de llegar a Boston la temporada pasada, ver a Horford hacer lo mismo lo hizo mucho más fácil de aceptar.

"Me gusta ganar", dijo Holiday. "Me gusta ganar y siento que, cuando se trata de ganar, hay que hacer lo que sea necesario. A veces si quieres y a veces si no. Pero creo que muchas veces obtienes cierta gratificación si eres el manitas o haces el trabajo sucio.

O incluso ver a tus compañeros triunfar. Me hace mucha gracia ver a Derrick [White] y Payton [Pritchard] anotar 10 triples en un partido, y al siguiente, Sam [Hauser] casi 40 puntos. Es genial.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Chris Forsberg para NBCSports Boston