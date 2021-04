Prancer, el “chihuahua del demonio” que se fue viral encuentra un hogar

Prancer, el Chihuahua que encarnaba no solo a un "niño victoriano embrujado" sino que también fue descrito como un "¿Muñeco Chucky en el cuerpo de un perro?" ha encontrado su hogar para siempre y ha sido adoptado.

Ariel Davis, de 36 años, de New Haven, Connecticut, estaba navegando en Facebook cuando se encontró con el anuncio de adopción brutalmente honesto y gracioso de Tyfanee Fortuna para Prancer. Si bien Davis encontró la lista divertida y pensó que Prancer era lindo, se dio cuenta de que realmente estaba relacionada con la historia de Prancer.

"Tuve un perro que adopté probablemente hace unos siete años y lo crié desde que era un cachorro y era una mezcla de Chihuahua / Jack Russell Terrier", le dijo en exclusiva a TODAY. “Tenía muchas de las mismas cualidades que Prancer, era un poco neurótico y ladraba mucho y no trabajaba bien con otras personas y otros animales. Pasé mucho tiempo trabajando con él y entendiendo su personalidad y aprendiendo sobre mí a través de él ".

Desafortunadamente, Davis tuvo que entregar a Doodle y a su otro perro, Blue, cuando fue a rehabilitación por adicción hace unos años. Doodle y Blue fueron reubicados con familias nuevas y amorosas mientras ella pasó dos años en el centro de rehabilitación donde ahora trabaja.

"He llegado a un punto en mi vida en el que estoy lo suficientemente estable como para tener perros nuevamente", explicó, compartiendo con TODAY que ha estado limpia durante casi tres años. “Hablé con todas las personas de mi comunidad, mi patrocinador, mi red, mi terapeuta, y todos estuvieron de acuerdo en que estaban en el punto en el que podría pensar en tener un perro. Leí el artículo, me conecté a él y pensé, ¿sabes qué, por qué no? Solo les enviaré un correo electrónico. ¿Que es lo peor que puede pasar?"

Davis envió un correo electrónico a la Liga de Adopción de Mascotas Second Chance para preguntar si Prancer había encontrado su hogar para siempre y recibió un mensaje conmovedor. En el correo electrónico, que Davis compartió con TODAY, contó su historia personal y por qué se conectó con Prancer, quien le recordaba tanto a su perro, Doodle.

"Leer sobre Prancer me trajo recuerdos intensos del perro que todavía amo tanto", escribió en el correo electrónico al centro de adopción. “Eran muy similares en comportamiento y mirando a los ojos de Prancer en esas fotos vi el pequeño Doodle que amo tanto (¡lo digo con cariño!)… No estoy buscando reemplazar a Doodle, pero estoy buscando un compañero que puedo cuidar y dar un hogar lleno de amor ".

Davis sintió que marcó todas las casillas de las necesidades y requisitos de Prancer, y explicó: "Soy una mujer soltera, soy una lesbiana soltera, vivo con otra mujer, no tengo ningún hombre en mi vida". Trabajo en un centro de rehabilitación de mujeres, no tengo otros animales. Simplemente se sintió como una combinación perfecta, y el resto es historia ".

Poco después, Davis hizo el viaje desde New Haven hasta su antiguo terreno en Nueva Jersey después de concertar una reunión con Prancer, Fortuna y Stephanie Pearl de Second Chance Pet Adoption League. Su encuentro se convirtió en un encuentro lindo bastante rápido, especialmente desde que Davis trajo la comida favorita de Prancer con ella para causar una buena impresión.

"Llegué allí y nos conectamos", dijo. “Prancer se acopló bastante bien. Finalmente, llevé a Prancer a dar un paseo y él no me mordía ni me mordía los talones. Simplemente nos llevamos bien. Con mi historia y el hecho de que no salí increíblemente loca, solo un poco enredada y todo parecía ir bien. Se fue a casa conmigo ese día. Era un perfecto caballero en el auto".

Davis ha tenido Prancer durante una semana y dice que le ha ido bien en su nuevo hogar hasta ahora. "Es un perro pequeño y neurótico y ha sido difícil salir de un hogar caótico", dijo. "El primer día que se estaba adaptando, simplemente pasó el rato y se orientó".

A pesar de tener algunas de sus cualidades más neuróticas, Davis dice que Prancer es realmente un perro dulce y cariñoso. "De hecho, es muy bueno para las caminatas", dijo. “He caminado junto a la gente, ha habido otros animales que han estado al otro lado de la calle, él simplemente los ignora. Llevamos una semana de adopción y él realmente cambió mi vida también. Ambos nos estamos adaptando".

Cuando se le preguntó qué era lo que más esperaba de tener a Prancer en su vida ahora, Davis respondió simplemente: "Tener un compañero".

"Yo también soy una hogareña, prefiero quedarme en casa que socializar, pero él me ayudó a salir de la casa en realidad y salimos a caminar y quiero llevarlo a la playa", dijo. "Me está ayudando a salir de mi caparazón y uno de mis objetivos es ayudarlo a adaptarse más a ver a otras personas".

Davis ya ha llevado a Prancer al trabajo donde hay entre 15 y 20 mujeres más. Durante su primera reunión, que incluyó muchas golosinas, ella lo mantuvo en espera mientras él conocía a entre 7 y 10 de las mujeres en las instalaciones, comportándose como un caballero todo el tiempo.

"No fue realmente intenso, todos mantuvieron la distancia y lo saludaron y le dieron una pequeña mascota y conocieron a la celebridad", bromeó. “Conoció a las personas que eran realmente importantes para mí y para mi recuperación y mi historia.