Precios de casas en Massachusetts subieron 10% en un año

Tanta gente está luchando por las pocas casas en venta en Massachusetts que la intensa competencia en abril impulsó los precios de venta promedio de casas unifamiliares y condominios a nuevos récords, dijeron el martes los observadores del mercado inmobiliario de The Warren Group.

"El precio promedio de una vivienda unifamiliar de $560,000 marcó un nuevo máximo histórico para Massachusetts", dijo Tim Warren, director ejecutivo de The Warren Group. "En condiciones normales, este sería un motivo para celebrar, pero solo si actualmente es dueño de una casa y está buscando venderla y no necesita comprar una casa nueva. Con un inventario tan limitado, no solo en Massachusetts, pero también en todo el país: encontrar el próximo lugar para vivir será un desafío".

Hubo 3,862 ventas de viviendas unifamiliares en Massachusetts el mes pasado, una caída del 14.8 % desde abril de 2021. El precio de venta medio aumentó un 9.8 % desde la marca de $510,000 establecida en abril de 2021 hasta su nuevo máximo histórico, dijo Warren Group.

Las ventas de abril fueron casi iguales a las ventas de abril de 2020, al comienzo de la pandemia, pero el precio medio desde entonces se ha disparado un 30%, de $430,000 a $560,000, dijo The Warren Group.

Las 13,580 ventas de viviendas unifamiliares en Massachusetts en lo que va del año representan una disminución del 11.1 % en comparación con los primeros cuatro meses de 2021 y el precio de venta medio hasta la fecha de $510,000 es un 9.7 % superior al del mismo período de 2021 y más. 26.9% respecto al mismo período de 2020.

A los compradores potenciales en busca de un condominio no les fue mucho mejor el mes pasado. Las ventas de 2,149 condominios en abril de 2022 marcaron una disminución del 15.2 % con respecto a abril de 2021. Mientras tanto, el precio medio de venta "se disparó como un cohete en abril", dijo Warren, y se disparó un 11.6 % año tras año a $530,000.

"A medida que los mercados inmobiliarios de primavera y verano continúan calentándose, será interesante ver a dónde van los precios a partir de aquí", dijo.

Entre los 14 condados de Massachusetts, Nantucket lidera el camino con un precio de venta promedio en abril de $ 1,627 millones y fue el único condado que registró una caída en el precio promedio desde abril pasado (aproximadamente un 20% menos que la marca del año pasado de $2.025 millones). Solo se han vendido 40 viviendas en Nantucket en lo que va del año (con un precio medio de $2.223 millones) en comparación con las 70 vendidas en este punto el año pasado.

Martha's Vineyard le sigue de cerca, ya que el mes pasado el condado de Dukes reportó un precio de venta medio de $1.325 millones, casi un 33% más que el $1 millón de abril pasado. Al igual que Nantucket, las ventas del año hasta la fecha en Vineyard han disminuido notablemente: se han vendido 61 viviendas en el condado de Dukes este año (precio medio de $1.1 millones) en comparación con 109 en este momento el año pasado.

El condado de Plymouth refleja más fielmente el panorama estatal. Las ventas de abril allí cayeron más bruscamente desde abril de 2021 que el promedio (un 21% menos que el promedio estatal de un 15% menos), pero el precio medio en el condado de Plymouth ($530,000) estuvo más cerca del número estatal de $560,000 y el crecimiento del 12.5 % de Plymouth fue similar a la cifra estatal de 9.8%.

Solo dos condados, Hampshire y Franklin, vieron aumentar las ventas de abril de 2021 a abril de 2022 y solo el condado de Hampshire está por delante de su ritmo de 2021 cuatro meses después de 2022 (aunque el condado de Franklin está a un puñado de ventas de su marca de 2021).