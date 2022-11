Preocupa la falta de personal para manejar tormentas invernales

La tormenta invernal de la noche resultó ser quizás más un recordatorio de que se acerca el invierno que una verdadera primera prueba para las máquinas quitanieves.

Como en muchos otros lugares de Massachusetts, la nieve se pegó al césped de Fitchburg, pero no tanto a las aceras ni a las carreteras, por lo que, después de todo, no se necesitaron quitanieves.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Los camiones de sal y arena estaban listos, pero en la mayoría de las áreas tampoco eran necesarios porque el tratamiento previo de la carretera no sirve de mucho cuando llueve. Es probable que la sal y la arena simplemente se laven.

El alcalde de Fitchburg, Stephen DiNatale, dijo el martes que la ciudad anticipó que el asfalto más cálido en esta época del año ayudaría a derretir cualquier acumulación, y esas predicciones resultaron ser el caso en la mayoría de los lugares.

Pero a medida que Nueva Inglaterra se acerca al invierno, muchas comunidades todavía tienen dificultades para conseguir todo el personal necesario para las tormentas invernales reales.

El director del Departamento de Obras Públicas de Franklin, Brutus Cantoreggi, dijo que han bajado un 20% la cantidad de conductores de quitanieves que necesitarán para tener todo el personal este invierno. Eso es incluso con un aumento en el salario y bonos de $2,000. Se cree que el costo creciente asociado con el funcionamiento de los vehículos está contribuyendo a esta tendencia.

"Especialmente es difícil para los pequeños contratistas, tal vez los paisajistas que tienen dos o tres vehículos, su seguro subió mucho", dijo Cantoreggi. "Los contratistas más grandes ya tienen el seguro, pero el tipo pequeño, eso es lo que realmente duele".

Otros municipios dijeron que todavía no están preocupados, porque todavía hay tiempo para incorporar más arados.

Mientras tanto, en Fitchburg, el alcalde DiNatale dijo que tienen personal y están listos para funcionar. Pero con todo más caro, los presupuestos siguen siendo una preocupación para este invierno.

"El invierno pasado no cayó mucha nieve, pero sí mucho hielo, por lo que es una pérdida para su presupuesto de remoción de nieve y hielo", dijo el alcalde. "La gente piensa que porque no estás arando, no cuesta dinero, sí, pero esos camiones están ahí y las personas que trabajan en ellos están haciendo horas extra, por lo que es un desafío".

Tenga cuidado con las carreteras mojadas y resbaladizas cuando se dirija al trabajo en la mañana del miércoles. Aquí los detalles.