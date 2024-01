Preocupación ante lo costoso que pudiera ser el cierre del puente Washington en Rhode Island

Dado que no se espera una decisión sobre el futuro del puente Washington hasta dentro de al menos un mes más, no se sabe cuánto costará el cierre, pero esa pregunta es la principal preocupación de los legisladores de Rhode Island, según reportes de WJAR.

"¿De dónde va a venir el dinero? Pregunta cien por ciento legítima. ¿De dónde va a venir el dinero?", dijo el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Michael Chippendale. "No se trata simplemente de cambiar un par de proyectos y colocar asfalto en una carretera distrital con baches. Se trata de la posibilidad de reconstruir un puente completo que separa a la mitad de nuestro estado de la otra mitad".

"Es un impacto tan grande para muchos habitantes de Rhode Island, es un puente en el que nosotros, como estado, hemos invertido mucho dinero a lo largo de los años", dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Joseph Shekarchi.

Chippendale dijo que le preocupa que se haya desperdiciado dinero en el pasado.

"Tenemos una de las tarifas de mantenimiento de carreteras más altas en nuestro impuesto a la gasolina y claramente no la hemos estado usando para mantener nuestras carreteras o puentes porque se están cayendo", dijo Chippendale.

Shekarchi expresó que se reserva su opinión hasta saber más, pero espera que las audiencias de supervisión de la Cámara y el Senado programadas para comenzar el próximo mes ayuden a aportar algo de claridad.

"Hay muchas preguntas que hacer y muchas más que responder", dijo Shekarchi.

Según la propuesta presupuestaria actual del gobernador, el presupuesto del Departamento de Transporte del estado para el año fiscal 2025 es de $816,719,830 y más de la mitad proviene de fondos federales.

RIDOT dice que aún no tiene los costos estimados del cierre, que incluirán los informes de ingeniería y el trabajo más otros elementos como el reembolso a las ciudades por los oficiales de control de tráfico y otros costos que el cierre les ha obligado a incurrir.

"Esto es una gran incógnita y es parte del proceso de supervisión", dijo Shekarchi. "Simplemente no sabemos el costo. No sabemos qué tiene que pasar. No sabemos si es un reemplazo. No sabemos si es una reparación. No sabemos cuál es el cronograma y esas respuestas afectarán a las personas en East Bay y en todo Rhode Island".

La legislatura no tiene que aprobar el presupuesto hasta junio.

Tanto Shekarchi como Chippendale dijeron que tienen la esperanza de comprender mejor el costo antes de esa fecha.

Aumenta la tensión tras el cierre del puente Washington en Rhode Island, luego de que las autoridades dijeran que es posible que derrumben la estructura para poder reconstruirla.