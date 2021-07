Preocupación en Connecticut ante casos de COVID-19 posvacunación

A medida que la variante Delta se vuelve más prominente, siendo la causa del 80% de los nuevos casos de COVID-19 en la nación, existe una creciente preocupación entre quienes han sido vacunados y sus posibilidades de contraer el virus.

Según el Departamento de Salud Pública, hay 854 casos posvacunación actualmente en el estado de Connecticut. De ese número, solo 150 han sido hospitalizados, pero los médicos dicen que la mayoría de los que tienen COVID-19 son los que no están vacunados.

El mensaje de la comunidad médica es que está más protegido si tiene la vacuna, pero ¿qué es lo que aún necesita saber?

"Las personas que tienen COVID-19 y han sido vacunadas aún podrían transmitir potencialmente, por lo que aún deben tomar las precauciones necesarias, aunque es menos probable", dijo la Dra. Jessica Avrantes-Figueiredo, jefa de enfermedades infecciosas en el Hospital St. Francis.

"El enmascaramiento sigue siendo importante, aunque podemos desenmascarar el exterior cuando estamos lejos de la gente, siendo conscientes de dónde estamos. Entonces, si estamos en un entorno interior y estás con mucha gente que quizás conozcas o no, entonces no sabes si han sido vacunados", continuó.

Los expertos médicos dicen que aquellos que no están vacunados no tienen esa capa adicional de protección, pero incluso para aquellos que la tienen, es importante mantenerse alerta debido a los efectos duraderos.

En una conferencia de prensa, el gobernador Ned Lamont instó a los jóvenes a tomar la pandemia en serio.

"Si puedo vacunar a esos niños de 12 a 30 años al mismo ritmo que sus abuelos de mi edad, ya sabes, al 90%, habremos terminado", dijo.

"Las personas que estamos viendo infectarse, las personas que estamos viendo hospitalizadas, la gran mayoría, si no casi todas, no están vacunadas. Hasta que no tengamos a todos vacunados, todavía tenemos que tener cuidado", dijo Avrantes-Figueiredo.