Preocupación por la ley de Florida que invalida licencias de conducir de inmigrantes de Connecticut

En Connecticut, existe una creciente preocupación por la legislación en Florida. Algunas personas están haciendo sonar la alarma sobre una nueva ley que invalida las licencias de conducir de Connecticut en Florida.

Podría afectar a 61,000 conductores de Connecticut que tienen una de esas licencias, según el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Hay un total de 2.6 millones de residentes de Connecticut con licencia de conducir.

Diana Cadana ha estado recorriendo las carreteras de Connecticut durante cuatro años, desde que se mudó a West Hartford desde Francia para trabajar como científica.

“Aquí está mi licencia de conducir”, dijo. “Pero no tiene identificación federal”.

Cadana tiene una visa de trabajo, por lo que tiene una licencia de solo conducir que es válida para conducir en Connecticut, pero no para una identificación federal.

A pesar de trabajar legalmente en los EEUU, Cadana ahora se siente incómoda por conducir fuera del estado después de enterarse de que la nueva legislación invalida su licencia de conducir de Connecticut en Florida.

“Eso me hace sentir ilegal, en realidad”, dijo Cadana. “No es bueno para las personas que están en esa situación”.

Una preocupación similar tiene la familia de Gabriella Moncada en Bridgeport. Su esposo, originario de Guatemala, también tiene licencia de conducir.

“Es indocumentado”, dijo Moncada.

Aunque tiene una tía viviendo en Florida, Moncada dijo que ahora su familia evitará viajar allí.

“Simplemente no vamos a ir, o vamos a tratar de no ir, porque no nos sentiríamos cómodos”, dijo.

La licencia de solo conducir estuvo disponible por primera vez en Connecticut en diciembre de 2014. El DMV de Connecticut dice que las licencias están diseñadas para personas mayores de 16 años que son indocumentadas o que no pueden establecer una presencia legal en los EEUU.

Con la nueva legislación de Florida, el DMV reitera su advertencia: la licencia de conducir de Connecticut puede ser respetada en otros estados. Sin embargo, debe verificar antes de conducir.

El gobernador demócrata Ned Lamont reitera que Connecticut da la bienvenida a los inmigrantes.

“Vamos en la dirección equivocada allá en Florida”, dijo. “Estoy orgulloso de que Connecticut esté en un lugar muy diferente”.

Sin embargo, la Subcomisión Latina y Puertorriqueña de la Asamblea General está preocupada por la discriminación racial durante las paradas de tráfico, y ahora está pidiendo a los líderes estatales que apoyen los cargos penales si hay irregularidades por parte de las fuerzas del orden.

En un comunicado, la Subcomisión dijo a NBC Connecticut:

“El Caucus Puertorriqueño y Latino tiene serias preocupaciones sobre una auditoría de los agentes de la Policía Estatal de Connecticut que muestra que algunos oficiales presentaron colectivamente decenas de miles de registros de multas de tráfico falsos durante la última década. La comunidad puertorriqueña y latina se ve particularmente afectada por esto, ya que los datos de perfiles raciales están sesgados en la dirección de la no discriminación cuando se trata de paradas de tránsito y emisión de multas. Si la investigación demuestra que se presentó información errónea intencional en la emisión de boletos a lo largo de los años, se deben presentar cargos y repercusiones para garantizar que haya consecuencias por dañar la confianza pública en nuestra aplicación de la ley. Como grupo, no hemos visto una declaración de los líderes que respalden los cargos penales si hubo irregularidades, por lo que lo estamos pidiendo hoy”.

Algunos abogados y defensores de inmigración también están expresando su preocupación sobre cómo se promulgará la ley, incluida Caroline Sennett, directora de servicios legales de inmigración del Instituto de Connecticut para Refugiados e Inmigrantes (CIRI).

“Estoy muy preocupada por el hecho de que las fuerzas del orden público locales van a revisar las licencias de Connecticut con las que no están familiarizados”, dijo Sennett. “Algunos de nuestros residentes permanentes están esperando su nueva tarjeta verde. Están pensando, '¿Puedo viajar allí de manera segura sin mi tarjeta de residente permanente? Estoy realmente preocupada por eso’. Y no hay una respuesta fácil, porque sabemos que no van a ser las autoridades de inmigración. Va a ser la policía local. ¿Y saben cómo son los documentos?”

Chris George, director ejecutivo de Servicios Integrados para Refugiados e Inmigrantes (IRIS), también destaca las posibles implicaciones nacionales.

“Los gobernadores deberían estar interesados ​​y aumentar la seguridad de las personas que viven en su estado”, dijo George. “La licencia de conducir única se instituyó para garantizar que las personas manejen con vehículos registrados y que tengan seguro. Y ha funcionado muy bien en Connecticut. El gobernador de Florida debería copiar a Connecticut, debería replicar lo que hacemos aquí en Connecticut, en lugar de ir en contra y criminalizar a las personas que tienen estas licencias”.

Make the Road Connecticut, una organización de apoyo a inmigrantes, advierte ahora a algunos inmigrantes que eviten viajar a Florida.

“La gente que viaja a Florida, tenga cuidado cuando viaje allí, porque esto no es seguro en este momento”, dijo Wendy Cardenas, directora de organización de Make the Road Connecticut.

A pesar de preocuparse por su familia, en este momento, Moncada está frenando cualquier viaje al Estado del Sol.

“Me hace sentir molesta e indignada, porque nosotros, como familias inmigrantes, venimos de países donde nos obligaron a huir de diferentes tipos de barreras, incluida la violencia y otras cosas que nos impedían ser libres”, dijo Moncada. “Vinimos aquí y ahora nos encontramos con las mismas limitaciones en nuestra libertad, que no podemos movernos de un estado a otro y sentirnos cómodos conduciendo dentro de este país”.