Preocupación por aumento de sobredosis mortales en CT en el último mes

Las personas que trabajan con gente que lucha contra la adicción dijeron que el mes pasado en ciudades como Hartford y New Haven ha sido de los peores, en términos de índices de mortalidad por sobredosis.

Mark Jenkins del Connecticut Harm Reduction Alliance dijo que durante el último mes, han estado viendo reportados "algunos de los números más altos desde el año pasado."

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

"En todo el estado, del 16 de mayo al 6 de junio, tuvimos 61 sobredosis sospechadas mortales. Hubieron 27 presuntas sobredosis mortales en el condado de New Haven durante el mismo período de tiempo que hubo al menos una fatal por día, desde 3 de junio al 6 de junio. En Hartford, hubieron 17 sobredosis presumidas mortales, tres en un solo día el 1 de junio", dijo Jenkins.

"Como esta la situación ahora, en mayo de este año, promediamos más de 23 sobredosis por día, marcando el promedio o aumento mensual más alto desde julio del año pasado", continuó.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Datos estatales recién publicados muestran que el año 2024 ha sido el tercer año consecutivo de disminución de las muertes por sobredosis.

En 2024, hubo una disminución del 26% en las muertes por sobredosis en comparación con 2023, con 1.388 casos de sobredosis y 990 muertes reportadas.

La mayoría de las muertes fueron relacionadas con el fentanilo, en un 76%.

Jenkins cree que el 2025 sera peor.

"Definitivamente será un margen más pequeño solo basado en lo que estamos viendo ahora mismo," dijo, "Ojala que no. No es una línea plana. Me encantaría seguir viendo una disminución."

En Wheeler Health, también están viendo un aumento en la necesidad de ayuda. La presidenta y directora ejecutiva, Sabrina Trocchi, dijo que en cualquier momento más de 1.000 personas están buscando tratamiento en sus instalaciones.

"Seguimos viendo la demanda de servicios de tratamiento con opioides", dijo Trocchi. "La reducción es grande, pero hay mucho más trabajo que tiene que suceder."

Jenkins dijo que espera que la gente permanezca alerta y continúe ayudando a reducir el estigma que rodea la adicción.

"Cuando la gente ve que los números están disminuyendo, todo el mundo siente que estamos a salvo, y no estamos a salvo. No estamos fuera de peligro", dijo. "Sigan con miedo. Esto le puede suceder a cualquiera. No solo le sucede a la persona que existe en la imagen mental que ven."