Presidenta del Comité Escolar de Boston renuncia tras publicación de mensajes de texto

Dos miembros del Comité Escolar de Boston, incluida la presidenta, dimitieron después de que aparecieran mensajes de texto privados que se enviaron durante una reunión de la junta escolar en octubre.

La presidenta, Alexandra Oliver-Dávila, se disculpó por los mensajes de texto, obtenidos por The Boston Globe , donde criticó a los padres blancos en el distrito escolar en una carta anunciando su renuncia el martes. La otra miembro del comité, la profesora de UMass Boston, Lorna Rivera, envió su carta de renuncia el jueves.

"Sus comentarios privados, que se hicieron públicos recientemente, fueron miembros desafortunados e injustos menospreciando a la comunidad de las Escuelas Públicas de Boston", escribió la alcaldesa Kim Janey en un comunicado en el que anunciaba su apoyo a sus renuncias.

Ambos miembros del comité hablaron en sus cartas sobre ser el blanco del racismo por su trabajo en el comité escolar, lo que genera estrés y dolor, algo que Janey reconoció en su carta.

En los textos, Rivera le escribió a Oliver-Dávila, refiriéndose a las familias de West Roxbury, que estaba "hartas de los blancos de Westie" y predijo que "racistas blancos" le gritarían en la junta, según el Globe. Oliver-Dávila respondió al segundo comentario: "Qué mas da. Están delirando".

Los textos se enviaron durante una audiencia virtual de la junta escolar en octubre, donde se eliminó temporalmente la prueba estandarizada para las escuelas de Boston, informó el Globe. Fueron obtenidos a través de una solicitud de registros públicos.

La audiencia de una hora de duración ya había dado como resultado que el entonces presidente del comité, Michael Loconto, dimitiera después de que se le oyera en un micrófono abierto burlándose de los nombres de las personas.

En una declaración compartida por la oficina de Janey, Alexandra Oliver-Dávila se disculpó por causar dolor a la gente y dijo que no quería que los mensajes de texto que envió esa noche distrajeran la atención del trabajo de la junta.

"En el calor del momento, me desahogué al enviar mensajes de texto personales inapropiados a uno de mis colegas. Lamentablemente, me permití hacer lo que otros me habían hecho. Fallé mis propios estándares en este intercambio privado, ", dijo.

Rivera, de quien el Globe informó que renunció después de que salieron a la luz los textos, escribió que trabajar en el comité le pasó factura a ella personalmente: "Debido al acoso y el estrés abrumador del trabajo relacionado con el Comité Escolar, mi salud física y mental se ha deteriorado, por lo que debo renunciar y recuperarme ".

El comité escolar ha lidiado durante mucho tiempo con el racismo, incluso durante la crisis de los autobuses a mediados de la década de 1970 que vivió Janey. A principios de este año, un grupo de padres impugnó los nuevos criterios de admisión a las escuelas de examen, que se basan en los códigos postales, diciendo que su objetivo era reducir el número de estudiantes "de ciertos orígenes raciales y étnicos para que no logren la admisión".

Janey dijo que la partida de Oliver-Dávila y Rivera "deja un vacío en el liderazgo latino en nuestro comité escolar que estoy decidida a abordar".