Presidente Biden visitará New Hampshire

Está previsto que el presidente Joe Biden visite New Hampshire la próxima semana.

Estará en Merrimack el martes para un evento oficial en la Casa Blanca, informó el Union Leader.

Se espera que se anuncien detalles adicionales sobre la visita a finales de esta semana.

Biden viajó por última vez a New Hampshire en marzo, y habló sobre su nueva propuesta presupuestaria en un discurso en una YMCA de Goffstown y saludando a los voluntarios para su campaña de reelección en Manchester.

Antes de eso, no había estado en New Hampshire desde abril de 2022 y no hizo campaña en el estado antes de las primeras primarias presidenciales del país. No apareció en la boleta.

Biden y el Comité Nacional Demócrata llevaron a Carolina del Sur a un lugar más alto en el proceso de nominación demócrata, ignorando a New Hampshire y amenazando con no contar a sus delegados.

Pero un sólido esfuerzo de participación y una sólida participación de Biden lo ayudaron a ganar de todos modos.