Prevención del suicidio en adolescentes: Qué deben saber los padres

El suicidio es la segunda causa principal de muerte entre niños y adultos jóvenes de entre 10 y 24 años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Las tasas de suicidio en este grupo de edad aumentaron en más del 50% (52,5%) entre 2000 y 2021.

Algunos estados de Nueva Inglaterra están tomando medidas en sus escuelas. En Massachusetts y Connecticut, sus departamentos de educación están trabajando para promover programas de aprendizaje socioemocional.

Pero la familia puede desempeñar un papel importante a la hora de ayudar a los niños a navegar por el mundo cuando la vida parece demasiado difícil de manejar. Para el Mes Nacional de la Prevención del Suicidio, hablamos con Edna Rodríguez, psicóloga clínica y experta en salud mental de adolescentes del Mercy Medical Center & Brightside for Families and Children de Trinity Health of New England, sobre qué deben tener en cuenta los padres y cuidadores para apoyar a sus hijos.

Rodríguez dice que el mensaje más importante que quiere transmitir es que debes hablar con tus hijos sobre el suicidio y mantener un diálogo abierto, incluso si parece un tema delicado.

"Hablar sobre el suicidio es tan importante como hablar de cualquier otra cosa, como las calificaciones escolares o el desempeño del equipo. Es un tema importante, a menudo se considera un tabú, pero hablar de ello no puede empeorar las cosas, solo puede ayudar a guiar y apoyar", dijo.

Las personas pueden llamar o enviar el mensaje “ayuda” con la opción de chat, al número 988.

QUÉ FACTORES CONTRIBUYEN AL RIESGO DE SUICIDIO

Rodríguez dice que, como cualquier posible problema de salud, los antecedentes familiares y personales desempeñan un papel en el riesgo.

"También estamos analizando cualquier enfermedad mental, diagnóstico de depresión, ansiedad, cualquier otro diagnóstico que, con sus complicaciones, pueda conducir al suicidio", dijo.

Un historial previo de pensamientos suicidas, actos de autolesión o el suicidio de un familiar directo también aumentan el riesgo.

Luego están también los factores ambientales, incluido cualquier traumas causado por un estrés agudo reciente. Los factores ambientales pueden ser cualquier cosa que pueda poner a un niño en una situación de dificultad para adaptarse, incluidos aspectos como un divorcio familiar, una mudanza o la exposición a la violencia.

Los expertos también evalúan qué medios puede tener un niño para autolesionarse, incluidos aspectos como la presencia de armas de fuego en el hogar, drogas y otros factores.

"Si hay presencia de armas de fuego u otras formas que puedan provocar la muerte por suicidio, eso también es un factor de riesgo".

QUÉ POBLACIÓN ES MÁS VULNERABLE AL SUICIDIO

Rodríguez agrega que ciertas poblaciones pueden ser más vulnerables a pensamientos y desencadenantes suicidas.

"Consideramos a la comunidad LGBTQ también como un riesgo mayor debido al estigma y otras opresiones que reciben en el entorno. También observamos a las personas con estatus migratorio que están llegando a un nuevo escenario, un nuevo lugar donde se enfrentan a situaciones sociales, ajustes y otros tipos de factores estresantes que podrían causar la complicación del suicidio".

El estigma cultural también puede aumentar el riesgo, dice Rodríguez.

"Creo que las minorías, especialmente las comunidades negras y de color y las comunidades que no necesariamente hablan inglés, a menudo tienen cierta sensación de estar en guardia en cuanto al sistema de salud mental y, de hecho, de salud médica".

Dijo que a menudo estas poblaciones intentarán resolver problemas internamente cuando la situación se beneficiaría de la ayuda profesional.

"Hay mucho estigma en la comunidad latina, hispana y negra acerca de, ya sabes, parecer que necesitas ayuda o parecer, entre comillas, es impactante", explicó Rodríguez.

Añade que los antecedentes familiares o las creencias religiosas también pueden llevar a las personas a esperar para recibir ayuda.

"Hay estigma dentro de las familias. Algunas personas han cargado con un estigma basado en creencias religiosas, pensando que abordar las cosas sólo con la religión es la respuesta. Y es un apoyo y definitivamente es una fortaleza tener una práctica religiosa, pero a veces se necesita ayuda profesional".

QUÉ SEÑALES SE DEBEN TENER EN CUENTA

Si bien algunos factores pueden ser fáciles de identificar, en algunos casos puede que no haya un factor estresante o una situación obvia en la vida de alguien que indique ese riesgo.

"Otras señales de advertencia, como el aislamiento, la preparación y las encuestas en línea que parecen una especie de despedida o algo muy existencial como publicar y escribir algunos poemas, pueden ser algo que, ya sabes, podría despertar la curiosidad de cualquier cuidadoro cualquier personal de la escuela para que simplemente se acerque y haga las preguntas que hay que hacer".

Rodríguez dice que es importante ser abierto sobre el tema con niños y adolescentes y no tener miedo de hacer una pregunta directa si tiene inquietudes.

"Hay niños o personas que van a ser francos y van a mencionar algunas ideas o algunas preocupaciones sobre la muerte y el suicidio. Y esa siempre es una buena oportunidad para hacer la pregunta: ¿has estado pensando en el suicidio? Esa es la pregunta correcta que debemos hacer. No estamos poniendo pensamientos en la mente de nadie. No estamos empujando a nadie al suicidio. Simplemente nos estamos asegurando de que estamos analizando el riesgo potencial de que eso esté presente en nuestra juventud”, señaló Rodríguez.

QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES Y CUIDADORES PARA BRINDAR APOYO

Rodríguez dice que los cuidadores deben estar presentes, ser curiosos y amables al abordar las inquietudes, sin presionar demasiado. En algunos casos, tener una conversación directa puede funcionar, pero en otras ocasiones es mejor un enfoque más sutil.

"A veces nosotros, los padres, queremos saber, queremos solucionar el problema. Correcto. Y en medio de ese deseo bien intencionado, podríamos terminar juzgando a nuestros hijos o podríamos terminar en algún tipo de forma de minimizar cualquier estado interno de depresión, ansiedad o frustración que pueda estar atravesando el niño", dijo.

En cambio, los padres deben dejarle claro a sus hijos que son un lugar seguro al que acudir en busca de ayuda o consuelo en general.

Y no se trata sólo de los padres. Rodríguez dice que los cuidadores también deben comunicarse con otras personas en la vida del niño, ya sean hermanos, amigos, maestros, consejeros, entrenadores u otras personas que pasan tiempo con ellos, de modo que si esas personas ven una oportunidad de abordar el problema u ofrecer su propio apoyo, pueden hacerlo.

Las escuelas deben contar con algún tipo de personal capacitado y un plan de respuesta si un estudiante se vuelve suicida, dice, y los cuidadores deben asegurarse de conectarse con las personas adecuadas para expresar cualquier inquietud. Tener esas líneas de comunicación abiertas también facilita que los funcionarios escolares comuniquen cualquier comportamiento preocupante por su parte.

QUÉ HACER SI ALGUIEN ESTÁ TENIENDO UNA CRISIS

Si cree que alguien puede estar experimentando una crisis de salud mental o considerando seriamente suicidarse, no debe esperar para actuar.

La Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales dice que las señales de una emergencia pueden incluir si una persona está recolectando y guardando pastillas o construyendo un arma, regalando posesiones, tratando de resolver cabos sueltos, como organizar documentos o pagar deudas, o despedirse de amigos y familiares.

Se puede acceder a la Línea Nacional de Suicidio y Crisis llamando al 988. Rodríguez dice que la línea, que se lanzó el año pasado, parece tener éxito en ayudar a las familias a superar una crisis pendiente. Pero, añade, si no está seguro de si se está produciendo una verdadera crisis, ésta es una situación en la que es mejor reaccionar exageradamente que reaccionar insuficientemente.

"Dejar de hacer algo puede significar acciones irreversibles. Es muy importante saber que llamar al 911 (SEM) es un recurso", dijo. También dice que si estás con esa persona, no la dejes sola.

NAMI dice que el comportamiento de una persona puede ser impredecible y cambiar dramáticamente en una crisis relacionada con el suicidio. Si bien no existe un conjunto de medidas claras para manejar la situación, se trata de una emergencia de salud y debe tratarse como tal.

"Si tiene dudas o se ha encontrado con un ser querido, un joven en el acto de intentar suicidarse o en el proceso, o le parece inminente, está bien quedarse con ellos y llamar al 911 y luego transmitirles la responsabilidad de de evaluación y tratamiento a un profesional de salud mental", dijo Rodríguez.

Cada vez más pueblos y ciudades están adoptando programas que han capacitado a profesionales de la salud mental en estado de alerta para trabajar con los socorristas, o incluso responder sin ellos, en caso de una emergencia de salud mental.

MÁS RECURSOS

National Alliance on Mental Illness (NAMI)

Centros Comunitarios de Ayuda Conductual (Massachusetts)

The Trevor Lifeline para adolescentes LGBTQ

The Trans Lifeline