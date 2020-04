Primer paciente con coronavirus de Connecticut regresa a casa tras estar en coma

Después de pasar 10 días en un coma inducido médicamente debido al coronavirus, un hombre de Connecticut regresó a casa con su esposa e hijos.

NBC Connecticut informó que Chris Tillett, de 45 años, es considerado el primer paciente COVID-19 del estado.

Desde entonces, Tillett recuperó la memoria y la rehabilitación intensiva le enseñó a caminar, hablar y comer nuevamente. Perdió casi 30 libras mientras estaba en cama en la UCI.

Tillett se está recuperando en casa y comparte un mensaje de esperanza.

"Sabes, no había un protocolo para esto, y todo lo que había leído, por supuesto, eran malas noticias al respecto, y todo lo que veías eran malas noticias al respecto. Entonces, sabes, no escuchas de personas como yo quién salió y los otros cientos, por cierto, ese día a día salió. Sabes, todo lo que piensas es que era una sentencia de muerte, y estoy comprobando que no lo es ", dijo Tillett, de Wilton.

Tillet dijo que está agradecido de estar vivo y agradeció al personal médico que se encuentran de frente al virus.