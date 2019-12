Primera Alerta: Primera tormenta del fin de semana llega el sábado

Tenemos dos tormentas en el pronóstico que traerán varios centímetros de nieve a Nueva Inglaterra. La primera es una tormenta costera que pasa al sureste de Nantucket el sábado por la mañana.

La nieve se mantiene hasta la medianoche, luego se extiende por las costas del sur de sur a norte. Para las 3 a.m., la nieve estará en Hartford y Providence, luego se acercará a Boston.

Sigue nuestras alertas del tiempo aquí.

Las temperaturas estarán cerca del punto de congelación en la mayoría de los lugares, por lo que la proporción de nieve será mucho menor y la nieve tendrá una textura más pesada en comparación con nuestra última tormenta.

A las 6 a.m. la nieve se acumula en Massachusetts, Connecticut y Rhode Island, y cambia a mezcla de lluvia en las islas. La nieve se detiene en Hartford alrededor de las 9 a.m., la nieve continúa en Boston y en Manchester, New Hampshire hasta Portland, Maine. La mezcla de nieve a lluvia llega a Cape Cod a las 9 a.m.

La nieve disminuye el sábado por la tarde. Las lluvias persistentes continúan a través de la costa a lo largo de la tarde.

Totales:

Esperamos 4 a 7 pulgadas de nieve el sábado por la mañana en Boston, Worcester, Providence, hasta el Canal de Cape Cod. Se esperan de tres a cinco pulgadas de nieve en Merrimack Valley y al norte de Massachusetts Turnpike. Esperamos 3-5 pulgadas a través del Cabo y las islas debido a una mayor mezcla.

Viento:

Esperamos ráfagas de 20 a 30 mph desde al noreste la mañana del sábado en todo el interior. Las ráfagas de viento de 30 a 40 mph en la costa y el sureste de Massachusetts pueden ocasionar algunos cortes de energía o daños debido al peso de la nieve. La consistencia será pastosa y pesada, que pesará las líneas eléctricas y las ramas.

