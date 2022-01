PRIMERA ALERTA: tormenta del viernes podría dejar medio pie de nieve en algunas áreas

Observamos el aumento de las nubes a medida que se acerca nuestra próxima tormenta que promete nieve arable para mañana, que sería la primera en Boston este año.

A medida que la tormenta se intensifica sobre el agua del Atlántico al sur de Nueva Inglaterra temprano en la mañana, la precipitación de nieve podría aumentar a media pulgada por hora y hasta una pulgada por hora en ciertos lugares. Esto incluye Connecticut, cerca de Hartford, y el sureste de Nueva Inglaterra sobre el condado de Plymouth y áreas cercanas.

Veremos las primeras ráfagas desde el oeste y hacia el este temprano esta noche. Ya a las 11 p.m. hasta la 1 a.m. estaremos observando una ligera precipitación. De 2 a. m. a 4 a. m., observaremos la propagación hacia Boston y partes de New Hampshire y el sur de Vermont a las 5 am.

Inmediatamente después se llevará a cabo una limpieza rápida. Si está buscando un almuerzo seco, tendrá suerte si vive en el sur y el oeste porque los tiempos de secado llegarán desde el mediodía hasta las 2 p.m. en Connecticut, hasta Massachusetts y New Hampshire.

Trayectoria de la tormenta de nieve del viernes

Una vez que esta precipitación salga a las 5 p.m., tendremos una tarde agradable y mayormente seca con mínimos que caen hasta los 20. El aire más seco que quedará durante la noche y el sábado, lo que permitirá que los cielos soleados duren la mitad del fin de semana.

El domingo al mediodía traerá nieve a los estados del norte y algo de lluvia al sur, con una mezcla que afectará al centro de Nueva Inglaterra.

Estaremos mayormente secos el lunes con máximos que caen a los 20 superiores, y un solo dígito y los 10s llegarán al norte de Nueva Inglaterra el lunes por la noche, siendo el día más frío de la semana el martes.

Prepare las capas y los abrigos gruesos, nuestros máximos se mantendrán por debajo de los 20 grados durante gran parte de Nueva Inglaterra el martes por la tarde.

Sigue la trayectoria de las tormentas más cercanas en tu comunidad con nuestro radar interactivo:

