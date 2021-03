Primera dama Jill Biden visita New Hampshire

Se espera que la primera dama Jill Biden visite una escuela primaria de New Hampshire el miércoles que lleva el nombre de una mujer que fue elegida para ser la "Maestra en el espacio" de Estados Unidos.

El gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, recibirá a la Primera Dama cuando llegue al Aeropuerto Regional de Manchester-Boston alrededor de las 11:40 a.m. del miércoles. Luego, la Dra. Biden visitará la escuela Christa McAuliffe en Concord alrededor de las 12:20 p.m., de acuerdo con un horario publicado por su oficina.

La primera dama estará acompañada por la familia de McAuliffe. McAuliffe, quien creció en Framingham, Massachusetts, se graduó en 1970 en Framingham State y pasó a ser profesora y luego a astronauta que hizo historia antes de que ocurriera la tragedia en 1986.

El viaje es parte de la gira "Help is Here" para ampliar el American Rescue Plan, que proporciona $130 mil millones para ayudar a las escuelas a lograr el objetivo del presidente de abrir la mayoría de las escuelas K-8 dentro de los primeros 100 días en el cargo.