Problema con elevador en edificio de vivienda pública de Boston tiene a residentes frustrados

Los residentes de uno de los edificios del complejo de vivienda pública Monsignor Reynolds, llevan casi dos semanas sin servicio de elevador, lo preocupante es que la mayoría de ellos son personas con discapacidades.

Ante el constante clamor aseguran que les dicen que irán a arreglarlo, pero con el pasar de los días, no ven respuesta.

Los residentes se quejan del dolor físico de subir y bajar escaleras, la edad ya no les da para ese trote por 12 días consecutivos, pero lo que más les preocupa es que que en caso de alguna emergencia, especialmente los que están en silla de ruedas, no tengan como bajar.

“Es frustrante no poder bajar, cómo una persona normal, cómo alguien que pueda caminar”, dice Lisandra Montes, residente afectada.

Lisandra no solo tiene que luchar para sobrellevar su vida en silla de ruedas, sin ascensor hoy no tiene cómo bajar ni subir a su casa, ni siquiera a cumplir sus citas médicas.

“Tenía una hace 2 semanas atrás y la tuve que cancelar por qué dado las circunstancias no he podido ir, es necesario porque tengo el pie bastante afectado", dijo Montes.

Juan Echavarría, solo puede caminar con la ayuda de un bastón, aseguran que las fuerzas para subir las escaleras, se las llevaron los años, “cada rato tengo que subir y bajar porque la señora no puede andar, me demoro como casi 20 minutos, cogiéndolo suave”, dijo.

Edwin Cruz Salgado, la piensa dos veces antes de bajar, asegura que a la subida los pies no le responden, “bueno me visto afectado porque ahora mismo yo soy una persona que cojo diálisis y me está afectando mucho los pies y los tendones”, dijo.

Down Oates, residente del edificio aboga por el clamor de los afectados, y presentó una queja ante la Junta de Acceso Arquitectónico de Massachusetts. Telemundo Nueva Inglaterra contactó a Boston Housing Authority, responsables del mantenimiento, quienes reconocieron que la situación es frustrante para los residentes y que ya identificaron el problema del ascensor, y dijeron que “por desgracia, debido a la antigüedad del ascensor, las piezas de recambio no son fáciles de conseguir y suelen tardar en llegar.”

Dicen que realizaron un pedido urgente para que la pieza de recambio llegue y arreglarlo en los próximos días.