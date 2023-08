Ayudamos a televidente a recuperar dinero de un mueble defectuoso

Mudarse y comprar muebles nuevos para actualizar la decoración de un nuevo hogar puede ser emocionante, pero la emoción le duro poco a Lilian Guerrero y a su madre, ambas residentes de Boston. La madre de Guerrero se mudó a principios del año 2022. Lilian la ayudo a amueblar el nuevo apartamento, comprando en tiendas como Bob’s Furniture.

“Mamá se había mudado a un nuevo departamento y estaba buscando muebles y fuimos a la mueblería y le gustó un mueble de leather reclinable” dijo Guerrero.

El sofá le costó alrededor de $1,300 dólares, pero Lilian dice que llegó con un problema.

“Le faltaba un soporte. Lo que pasó básicamente fue que, al faltarle el soporte del medio, con el uso se dobló”, dijo Guerrero.

Cuando se comunicaron con la mueblería.

“Ellos accedieron a visitar la casa para ver que era el problema. Resulta que el mueble, según ellos, dijeron que había una pieza que faltaba y que nunca llegó y que ellos básicamente la iban a ordenar y quedamos en eso”, dijo Guerrero.

Pero dice que pasaron meses y la pieza no llegaba.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.

“En espera y espera básicamente pasó un año entero” dijo Guerrero.

Fue entonces cuando decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde. Nosotros nos comunicamos con Bob’s Furniture. Ellos indagaron, y como no pudieron entregar la pieza que faltaba en el tiempo prometido, le ofrecieron un reembolso completo además de encargarse ellos mismos de retirar el sofá defectuoso de su casa.

“Estoy muy, muy agradecida la verdad. Yo creo que, sin la ayuda de ustedes, yo creo que no, básicamente no iba, no iba a responder porque ya estaban extendiendo demasiado o demasiado”, dijo Guerrero.

Bob’s Furniture dijo en parte en un comunicado:

“Aunque este producto ya no estaba en garantía, en Bob's Discount Furniture valoramos enormemente a nuestros clientes y su satisfacción y nos esforzamos al máximo para resolver este problema de la Sra. Guerrero…”

Para evitar una situación similar, lo mejor es revisar muy bien cualquier mueble en el momento de la entrega y si encuentra algún defecto, por mínimo que parezca, reclamarlo de inmediato.