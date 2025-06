Problema con reembolso de depósito en concesionario Toyota

Carmen Medina, una de nuestras televidentes en Hartford, CT decidió iniciar el 2025 con un carro nuevo, así que decidió ir a Middletown Toyota para escoger el vehículo, un Toyota Camry 2025.

Ella asegura que para reservar el auto, le pidieron que entregara mil dólares, tal dinero le sería reembolsado al entregarle el vehículo, sin embargo, eso no ocurrió, Carmen asegura que le dieron una excusa "No te lo podemos dar ahora porque son más de las cinco de la tarde y la persona no está. La persona que hace los cheques no está".

De acuerdo con Carmen, regresó al día siguiente por el cheque pero dice que en el concesionario, le indicaron que quien prepara los cheques tenía el día libre.

Además, asegura que le advirtieron que no le podrían entregar su reembolso ese día porque debía esperar que el cheque personal con el que ella pagó, fuese procesado, algo que le pareció extraño a Carmen "Yo verifiqué mi cuenta y el cheque lo habían cobrado ellos, o sea que yo digo, pero es que el cheque ya ustedes lo cobraron".

Después de varias visitas, Carmen dice que llamó varias veces al concesionario para pedir su reembolso y explica que la pasaban de una línea a otra sin encontrar respuesta "Yo solamente quiero mi cheque de depósito porque era reembolsable. ¿con quién yo tengo que hablar? Y siempre la persona no estaba o ese día estaba, era su día libre".

Ante su insistencia, Carmen dice que un gerente de Middletown Toyota le llama para avisarle que tiene un cheque para ella y que se lo enviarían por correo, sin embargo, tal cheque nunca llegó.

No obstante, los cobros por el vehículo seguían llegando a su buzón por lo cual Carmen contacta a Telemundo Nueva Inglaterra Responde.

Al contactar Middletown Toyota, nos dicen que ya habían enviado un cheque a Carmen, indicaron que verificarían si ese cheque fue cobrado y en caso de tener la dirección equivocada, prometieron enviar un nuevo cheque.

Una semana y media después de esa comunicación el pago llegó al buzón de Carmen "Llegó aquí, pero llegó después que ustedes hablaron con ellos. Antes no llegó si no hubiese sido porque ustedes interceden, todavía estuviese esperando el cheque". Dijo Carmen.

Telemundo Nueva Inglaterra Responde solicitó una declaración a Middletown Toyota sobre el problema de Carmen, sin embargo, no ofrecieron comentario.

