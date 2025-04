Problemas para acceder a fondos de familiar con necesidades especiales

Cuidar de su primo como si fuera un hijo, esa es la misión de Iris Irizarry desde noviembre de 2024. Ella asumió custodia de su primo Fernando, quien tiene necesidades especiales.

"Yo iba para mi trabajo, me llamó un guardia y me dice que busque a Fernandito en el apartamento porque su mamá se la llevaron al hospital y él estaba solo". Explica Iris.

Tras esa emergencia, la madre de Fernando falleció en el hospital "Yo me quedé con él. No tuve corazón de decir que se lo lleven a ningún lado. Me quedé con él porque él se crió a mi lado". Narra Irizarry, agregando que no fue una decisión arbitraria, ya que la madre de Fernando le solicitó a Iris que asumiera la custodia legal de su hijo si algo le pasaba, ellas finalizaron el proceso en marzo de 2024.

"Yo le prometí que se lo iba a cuidar como ella lo cuidaba pero se me estaba haciendo un poquito difícil porque yo cobro semanal y entre los 'biles' y Fernandito yo decía ¿Cómo lo iba a hacer?".

Fernando recibe fondos del Seguro Social en su cuenta de Bank of America, Iris presentó al banco todos los documentos que la avalan como guardián de Fernando pero dice que el banco no le permitía acceder a la cuenta.

"Yo me sentía incómoda porque estamos hablando de un nene impedido que necesitaba su cuenta para que entrara su dinero, porque yo tengo que dar un recibo de los gastos de él". Explica Iris, quien contactó a Telemundo Nueva Inglaterra Responde para tratar de resolver su problema.

Ella nos compartió el certificado de defunción de la madre de Fernando y las ordenes de corte que le otorgan custodia y acceso a la cuenta de Fernando, con dichos documentos nosotros explicamos la situación a Bank of America.

"Rapidito me llamaron del banco a disculparse". Narra Iris, quien dice que en una semana Bank of America le permitió acceder a la cuenta de Fernando.

"Yo estoy bien agradecida con Telemundo, con ustedes de verdad, por haberme ayudado en el momento que más lo necesité y si no hubiera sido por ustedes, hubiera sido imposible esa ayuda". Concluyó Irizarry.

Bank of America decidió no emitir comentario sobre el problema que enfrentaba Iris.

