Profesora de Harvard anunciará postulación para gobernadora de Massachusetts

La profesora de la Universidad de Harvard, Danielle Allen, que nunca ocupó un cargo electo, está programada para anunciar una carrera por la nominación demócrata para gobernador de Massachusetts.

Allen es la primera mujer negra en postularse para gobernador como miembro de un partido importante en la historia de Massachusetts.

Allen, quien anunció en diciembre que estaba explorando una carrera y ha estado viajando por el estado desde entonces para hablar con los residentes, ha programado una conferencia de prensa para el martes en Boston Common frente al Robert Gould Shaw Memorial.

Allen, de 49 años, dijo que se inspiró para dirigir la historia de su propia familia y su trabajo como teórica política en Harvard, donde es directora del Centro de Ética Edmond J. Safra.

"Se me ha dado la oportunidad de mantenerme sobre una base sólida de infraestructura social y prosperar", dijo a The Boston Globe. “Y eso me ha equipado para hacer esto. Así que siento la obligación de demostrar que es posible para todas las mujeres jóvenes de color ".

Ella dijo en un video en el sitio web de su campaña que los líderes electos del estado han defraudado al estado.

"Todos tenemos un papel que desempeñar para volver a poner a nuestra sociedad en un camino que realmente distribuya las oportunidades de manera justa, y si nuestros funcionarios electos no lo están cumpliendo, entonces tenemos que hacer un cambio".

La reacción a la pandemia fue "la última gota" que la ha dejado con un "profundo sentido de traición".

Allen entra a la carrera en un momento en el que la política de Massachusetts está cambiando.

Kim Janey se convirtió en la primera alcalde negra de Boston hace apenas unos meses, y la mayoría de los principales candidatos para las elecciones de otoño son personas de color.

Allen será la segunda candidata declarada del campo demócrata después del exsenador estatal Ben Downing. La senadora estatal Sonia Chang-Díaz está explorando una oferta y la procuradora general Maura Healey ha sido mencionada como posible candidata.

Por el lado republicano, el gobernador Charlie Baker aún no ha anunciado si buscará un tercer mandato. Si no lo hace, la vicegobernadora Karyn Polito probablemente sería la favorita.