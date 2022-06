Prohiben uso de agua no esencial en Scituate tras falla en planta de tratamiento

Los residentes de Scituate, Massachusetts, tienen prohibido usar agua no esencial afuera después de una falla en una planta de tratamiento y en medio de la alta demanda de verano, dijo la ciudad.

Aparentemente, la prohibición es indefinida: el mensaje de la ciudad de la costa sur a los residentes no dio una fecha de finalización. Un sistema de recolección de lodos en la planta de tratamiento de aguas superficiales de la ciudad falló y las reparaciones podrían tardar meses en completarse, según el anuncio.

El césped, las plantas y los jardines en Scituate solo se pueden regar antes de las 9 a. m. o después de las 5 p. m., y con una manguera manual, dijo la ciudad. El césped no se puede regar, las piscinas no se pueden llenar y los vehículos no se pueden lavar en casa, entre otras restricciones.

El agua aún se puede usar para la salud y la seguridad, para producir alimentos, criar ganado y por motivos comerciales básicos, como el mantenimiento de campos de golf o el riego de viveros de plantas comerciales.

Partes de Nueva Inglaterra han estado en sequía esta primavera y verano, en medio de niveles de lluvia por debajo del promedio.

Las temperaturas aumentarán el viernes y también durante el fin de semana festivo.