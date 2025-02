Algunas partes de la región verán nieve ligera durante la noche

Los 50 grados nos visitaron este martes. En Boston, alcanzamos los 53 grados, la temperatura más cálida desde la víspera de Año Nuevo.

Desde que comenzó el invierno (el 1 de diciembre), solo hemos tenido nueve días de 50 grados, lo que está empatado con el invierno de 2020-21. Puede que estemos cerca el miércoles, pero no podemos prometer el calor del martes, ya que el aire más frío intenta frustrar este período templado.

El sol dominará el miércoles, ya que permaneceremos entre dos sistemas meteorológicos. Más tarde en la noche, las nubes aumentarán y estallará algo de nieve ligera o mezclada mucho después de la medianoche.

Muchos de nosotros nos iremos con poca o ninguna nieve a lo largo y al norte de Pike, pero un poco más al norte, podríamos ver una pulgada acumulada más cerca de la frontera con New Hampshire.

Como la mayoría cambia a lluvia por la mañana, algo de nieve se adherirá al sur de New Hampshire hasta media mañana, donde podríamos ver un par de pulgadas, o más al norte de Manchester. Si no tiene ganas de limpiar, no se preocupe. Las temperaturas aumentarán en toda la zona por la tarde y acabarán con la nieve.

El viernes, a medida que se intensifican los vientos del noroeste, veremos entrar un poco de aire más frío. El sábado parece que se repetirá lo del miércoles por la noche y el jueves, ya que una serie de nevadas se acumularán el viernes por la noche y se convertirán en lluvia el sábado. El domingo llegará el verdadero frío para una visita de dos días.

¡Disfrute de este período templado!

