Propietarios de viviendas en Boston denuncian a contratista por abandonar proyectos

Existe una nueva ley en Massachusetts con el objetivo de aliviar los problemas de vivienda, al facilitar agregar un apartamento adicional en una casa con fines de renta.

El programa es llamado, ADU (Unidad adicional de vivienda) y en Boston hasta se incentiva financieramente a los propietarios para que construyan estas unidades.

Eso querían hacer varias personas, por lo que solicitaron los servicios de un contratista, que dicen les dejó con los proyectos abandonados.

"Decidimos poner toda nuestra inversión en esta casita". Dice Rosalba Solís, quien junto a su esposo contrataron a Derek Thomas de la compañía Incremental Developers.

En su sitio de internet Thomas presume varios proyectos ADU finalizados y parecía estar familiarizado con el proceso de construcción en Boston.

Rosalba dice que tras contratar a Thomas, al principio todo iba bien "comenzó y esta casita nunca la terminó, comenzamos en septiembre, para finales de diciembre, él ya como quien dice, se había desaparecido".

A pesar de sus llamadas, Rosalba dice que Thomas no regresó a su propiedad. Quien sí regresó a su propiedad fue un ex empleado de Thomas, quien amenazó con destruir todo el trabajo realizó porque Thomas, supuestamente no le pago.

Rosalba reportó el incidente a la Policía.

Una experiencia similar vivieron Jeff y su esposa Rachel Shuler, quienes aplicaron por un préstamo de 50 mil dólares, con la ciudad de Boston, para convertir su sótano, en unidad adicional de vivienda.

Para tal proyecto también contrataron a Thomas quien dicen demolió, instaló las bases para construir, les cobró 78 mil dólares para terminar el proyecto y después, despareció.

"Me gustaría golpear una pared pero no hay paredes que golpear". Dijo en frustración Jeff.

Demanda en Swampscott por proyecto ADU fallido

Una revisión en línea muestra a Thomas y su negocio Incremental Developers como participantes activos en el diálogo de ADU en Massachusetts, que implementó una nueva ley estatal el año pasado que podría alterar el panorama de la vivienda en todo el Estado de la Bahía.

Thomas fue citado en un artículo reciente del Boston Globe y apareció como orador invitado en una reunión de la ciudad en Swampscott sobre los proyectos de ADU en octubre pasado.

Durante la reunión, el moderador le preguntó a Thomas si había realizado algún proyecto de ADU en Swampscott.

"Hemos pasado por el proceso de permisos", respondió Thomas.

Lo que no le dijo a la audiencia es que a principios del verano, el dueño de la casa de Swampscott lo había demandado por el proyecto fallido.

En lugar de una ADU en el patio trasero, los documentos judiciales dicen que el propietario pagó más de $40,000 por un granero demolido y un agujero lleno de maleza.

Durante esa misma reunión en Swampscott, el moderador preguntó si Thomas tenía alguna historia de éxito que le gustaría compartir con la audiencia.

"Sí, todas", respondió Thomas.

Propiedad de inversión bajo escrutinio

Según los registros judiciales y las entrevistas con los clientes, una propiedad en Bridge Street en Salem podría ofrecer una pista importante sobre por qué los proyectos recientes han salido mal.

Los registros de propiedad muestran que Incremental Developers lo compró como propiedad de inversión en abril de 2023 por $520,000 y luego obtuvo una hipoteca por $527,000.

Los registros de permisos de la ciudad y los listados de alquiler en línea muestran que la propiedad ha sido "meticulosamente renovada" desde entonces, mientras se convertía de una propiedad unifamiliar a una propiedad multifamiliar. También va a tener una ADU en el sótano propia.

Ahora hay un embargo de $48,000 sobre la propiedad, vinculado a la demanda del propietario de Swampscott, y los clientes creen que el dinero de sus proyectos ayudó a pagar todas las mejoras.

Los registros de propiedad muestran que Thomas y su esposa también compraron una casa en Salem por $715,000 a principios de 2023.

Los registros judiciales muestran que Incremental Developers también fue demandado por una compañía de seguros por más de $10,000 en pagos atrasados y llevado a un tribunal de reclamos menores por un propietario de West Roxbury en 2023. Ambos casos se resolvieron, según los expedientes judiciales.

En los últimos cinco años, los registros municipales revelan que Thomas ha pagado aproximadamente $50,000 para liquidar gravámenes fiscales federales pendientes.

La versión de Thomas

Cuando nos pusimos en contacto con Thomas para hablar de sus proyectos, él se negó a una entrevista ante las cámaras.

A través de su abogado, Thomas dijo que la propiedad de inversión en Salem fue financiada de forma independiente y no tenía conexión financiera con los fondos de ningún cliente.

"La acusación de que se utilizó dinero de otros propietarios para este desarrollo es categóricamente falsa", dijo el abogado de Thomas, John Entner.

Debido al litigio pendiente, Thomas y su abogado se negaron a discutir el proyecto en la propiedad de Swampscott.

Cuando se le preguntó sobre los propietarios que lo despidieron de proyectos en el área de Boston, Thomas señaló la confusión y la falta de transparencia sobre la forma en que los funcionarios de la ciudad supervisan el proceso y administran los fondos.

"El proceso de permisos en Boston es ampliamente conocido por ser impredecible y lento, lo que a menudo crea retrasos en los proyectos, costos inesperados y clientes frustrados", escribió Thomas en un correo electrónico. "Desafortunadamente, cuando los empleados de la ciudad interfieren con los contratos privados, en lugar de apegarse a su papel previsto, solo empeoran estos desafíos".

Ciudad de Boston no aprobará futuros financiamientos

Según la Oficina de Vivienda de Boston, se han completado 14 proyectos de ADU que utilizaron el programa de financiamiento público desde que la alcaldesa Michelle Wu asumió el cargo.

Incremental Developers completó tres de esos proyectos, todos en 2022.

Otros 22 proyectos de ADU que reciben asistencia financiera de los contribuyentes se encuentran actualmente en varias etapas de las fases de diseño, permisos y construcción.

Según un portavoz de la ciudad de Boston, el programa de préstamos ADU no distribuye pagos a los contratistas hasta que todo el trabajo se haya completado y haya pasado la inspección.

Al consultar sobre las denuncias contra Thomas, un portavoz de la ciudad dijo "Si bien no recomendamos contratistas a los propietarios de viviendas, para el trabajo que financia la ciudad, tenemos estándares que esperamos que los contratistas cumplan, incluidos los plazos, la finalización del trabajo y la satisfacción del cliente" "Con base en el desempeño de este contratista, no lo aprobaríamos para financiamiento en proyectos futuros".

Presentamos una solicitud de registros públicos hace más de dos meses a la ciudad de Boston para facturas, pagos y cualquier comunicación con Thomas y todavía estamos esperando esos documentos.

Thomas dijo que también ha buscado repetidamente registros y respuestas de la ciudad de Boston y está esperando una respuesta.

Mientras tanto, varios propietarios de viviendas se han quejado de Thomas ante la Oficina de Asuntos del Consumidor y Regulación Comercial.

Esos casos están pendientes y podrían resultar en multas o medidas disciplinarias, dependiendo de lo que decida un oficial de audiencias.

