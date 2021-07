Protesta busca extender la moratoria de desalojos en Massachusetts

Activistas están listos para pedir una extensión de la moratoria federal de desalojos el viernes durante una manifestación en la Casa del Estado de Massachusetts.

La manifestación organizada por los grupos Homes for All Massachusetts y Massachusetts Law Reform se llevará a cabo a las 10 a.m. y llamará a la acción para proteger a los inquilinos y propietarios de viviendas del desplazamiento.

La manifestación se produce después de que la administración de Biden anunciara el jueves que permitirá que expire una prohibición nacional de desalojos el sábado, argumentando que tiene las manos atadas después de que la Corte Suprema señaló que la moratoria solo se extenderá hasta fin de mes.

Decenas de residentes y afectados marcharon por la ciudad pidiendo que se rechacen más construcciones y desalojos.

Durante el evento, los oradores presentarán una carta a los legisladores para aprobar el Proyecto de Ley de Equidad de Vivienda COVID-19, que busca prevenir desalojos y ejecuciones hipotecarias en medio de la pandemia.

Los organizadores también "describirán los pasos que los residentes deben tomar para protegerse del desalojo y la ejecución hipotecaria, incluso cuando se levanten las defensas federales".