Protestan en Lynn por alto costo de las rentas

Un grupo de residentes de Lynn, Massachusetts y activistas comunitarios realizaron una protesta frente a la alcaldía de esa ciudad y recogieron miles de firmas para exigir soluciones a las autoridades.

Decenas de personas y defensores de los derechos humanos llegaron hasta la alcaldía de Lynn con pancartas y consignas protestando por el alto costo de las rentas y la falta de viviendas asequibles.

Las organizaciones comunitarias 'Unidos por el Cambio', 'Neighbor to Neighbor' y 'Ecco' reunieron a decenas de residentes afectados por la problemática.

“Nuestras familias que están sufriendo mucho porque ellas están siendo desplazadas y la renta está siendo muy alta y no saben cómo manejar esa situación", dice Ana Perdomo, residente de Lynn.

Otros residentes como Agustina Matos, opinan que la problemática está afectando especialmente a las familias latinas, “más la familia hispana hispana están siendo muy afectada en esta comunidad, la comida alta, la renta alta, ya la gente no sabe qué hacer.. estan desesperados”, dijo.

Otros aseguran que les han aumentado las rentas hasta dos veces en un mismo año.

“Todo esto está trayendo muchos problemas de salud mental donde la persona al verse acorralado por no poder pagar su renta y ver que tienen los niños y que no sabe para dónde va a coger ni qué va a hacer ahí le llueven un sin número de cosas”, dice Sandra Lopez, activista de Neighbor to Neighbor.

Isabel Lopez, organizadora y activista ECCO dijo que el grupo llegó con una propuesta a la alcaldía, “vinimos a traerle una propuesta para que invierta todos los fondos de ARPA en Vivienda Accesible para nuestra comunidad especialmente las que más lo necesitan tenemos familias que no tienen un techo donde vivir en este momento”.

Decenas de manifestantes entraron hasta la oficina del alcalde Jared Nicholson quien recibió las firmas y se comprometió en realizar una audiencia con las autoridades de la ciudad.

Se tienen previsto que las organizaciones comunitarias y residentes se reúnan nuevamente en el ayuntamiento de Lynn en las próximas semanas donde se debatirá el tema de las rentas con los concejales.