Todo sobre las protestas ‘No Kings’ en Nueva Inglaterra y todo EEUU este sábado

Opositores a la administración del presidente Donald Trump se congregarán en varios puntos de Nueva Inglaterra, y cientos de otras ciudades y pueblos del país el sábado durante el desfile militar en Washington, que celebra el 250º aniversario del ejército y coincide con el cumpleaños de Trump.

Las protestas' 'No Kings' se llevarán al cabo para contrarrestar lo que, según los organizadores, son planes de Trump para alimentar su ego en lo que también es su 79º cumpleaños y el Día de la Bandera.

¿Por qué se llama 'No Kings'?

El tema de 'No Kings' fue elegido por el 50501 Movement, un movimiento nacional formado por estadounidenses comunes que defienden la democracia y se oponen a lo que ellos llaman las acciones autoritarias de la administración de Trump. El nombre 50501 significa 50 estados, 50 protestas, y un movimiento.

Protestas del inicio de este año denunciaron a Trump y al asesor multimillonario Elon Musk, actualmente el ex-director del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump, una organización diseñada para recortar drásticamente el gasto federal.

Los manifestantes han exigido el "destronamiento" de Trump, comparando sus acciones con las de un rey y no con las de un presidente elegido de manera democrática.

"Han desafiado nuestros tribunales, deportado estadounidenses, desaparecido gente en las calles, atacado nuestros derechos civiles y recortado nuestros servicios", afirma el grupo en su sitio web, refiriéndose a la administración de Trump y sus políticas. "Han hecho todo esto mientras siguen sirviendo y enriqueciendo a sus aliados multimillonarios".

¿Por qué protestan el sábado?

'No Kings Day of Defiance' se ha organizado para rechazar el autoritarismo, la política que prioriza a los multimillonarios y la militarización de la democracia del país, según un comunicado de prensa de No Kings.

Esto ocurre para contrarrestar la celebración del 250 aniversario del Ejército, que Trump ha intensificado con un costoso y suntuoso desfile militar. El evento contará con cientos de vehículos y aeronaves militares y miles de soldados. Además, coincide con su 79º cumpleaños y el Día de la Bandera.

“La bandera no le pertenece al presidente Trump. Nos pertenece a nosotros”, afirma el sitio web de No Kings. “El 14 de junio, nos presentaremos donde él no esté, para decir no a los tronos, no a las coronas, no a los reyes”.

Ubicaciones y mapa de las protestas de No Kings

EN MASSACHUSETTS

Según el sitio web de "No Kings", se han programado protestas en casi 2.000 lugares por todo el país, desde cuadras de ciudades hasta pequeños pueblos, afuera de tribunales, y parques públicos.

En Boston, la protesta sera desde las 11:00 a.m. hasta las 3:00 p. m., coincidiendo con el desfile de Boston Pride for the People. Se han programado más de 100 eventos más por todo el estado, la lista completa se encuentra aquí. Connecticut tiene docenas de protestas de No Kings planeadas, y Rhode Island tiene alrededor de media docena.

Más al norte, en New Hampshire, Maine y Vermont, hay varias docenas de eventos adicionales programados. Un mapa de eventos se puede encontrar aquí.

Sin embargo, no hay protestas programadas en Washington, D.C., donde se realizará el desfile militar. El grupo dice que "hará que la acción en todas las demás partes del país sea la historia de Estados Unidos ese día".

EN CONNECTICUT

La policía estatal del estado reafirmó su compromiso de garantizar la seguridad, los derechos y el bienestar de todas las personas.

Las siguientes locaciones en Connecticut realizarán protestas:

¿Qué se planea en las protestas de No Kings?

Se espera que personas de todas las edades se reúnan en los lugares de protesta para dar discursos, marchar, portar pancartas y volar banderas estadounidenses, informaron los organizadores en una llamada el miércoles.

En el sitio web del grupo se indica que un principio fundamental de todos los eventos de No Kings es el compromiso con la acción no violenta, y se espera que los participantes busquen reducir la intensidad de cualquier confrontación posible con quienes no estén de acuerdo con ellos.

Según el sitio web, no se deben llevar armas de ningún tipo a los eventos.

¿Cuántos participantes se esperan?

Se espera que el 'No Kings Day of Defiance' sea la mayor movilización de un solo día desde el regreso de Trump a la presidencia, según los organizadores. Se están preparando para que millones de personas salgan a las calles en los 50 estados y mancomunidades.