Proveedores de servicios para el autismo en Mass. deberán pagar más de $2,5 millones por fraude

Dos proveedores de análisis conductual aplicado (ABA) en Framingham, Worcester y Westborough, Massachusetts deberán pagar más de $2.5 millones para resolver acusaciones de reclamos fraudulentos a MassHealth, dijo la oficina de la Fiscal General Andrea Joy Campbell.

Los servicios de ABA están diseñados principalmente para tratar a niños con trastorno del espectro autista, un trastorno del desarrollo neurológico caracterizado por dificultades en la interacción social, problemas de comunicación y conductas restrictivas repetitivas.

Uno de los acuerdos involucra a Ubuntu Autism Consultants, LLC (Ubuntu), anteriormente de Worcester, Autism Behavioral Links, Inc., de Framingham, e Ian Gatheca, el propietario de ambas compañías. El acuerdo requiere que Ubuntu y Gatheca paguen $1.7 millones para resolver las acusaciones de que presentaron reclamos falsos a MassHealth por servicios de ABA que no fueron brindados por personas con las credenciales apropiadas para el servicio en cuestión.

El segundo acuerdo es con el Centro de Terapia y Recursos para el Autismo (ARTC), de Westborough, y su propietaria Mary Wangari. El acuerdo requiere que ARTC y Wangari paguen $825,000 para resolver las acusaciones de que facturaron a MCE por servicios de ABA que no se prestaron y/o no se documentaron adecuadamente, y por no proporcionar una supervisión adecuada del personal paraprofesional de ARTC.

“Los acusados involucrados en estos dos acuerdos no solo no cumplieron con los estándares necesarios para brindar servicios críticos a una población vulnerable con trastorno del espectro autista, sino que también explotaron fraudulentamente fondos públicos”, dijo AG Campbell. "Estas resoluciones garantizan que estas empresas devuelvan el dinero que le deben a MassHealth y cumplirán con las leyes y regulaciones estatales requeridas, para que nuestros jóvenes reciban los servicios ABA de alta calidad que merecen".

Además de los acuerdos financieros, ambos proveedores acordaron implementar un programa de monitoreo de cumplimiento independiente de tres años por su propia cuenta, lo que resultará en actualizaciones de sus políticas y procedimientos, nuevas capacitaciones para los empleados y auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de todas las leyes estatales y federales aplicables.