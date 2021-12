Providence agrega más oficiales y patrullas después de 23er homicidio

Un tiroteo el lunes por la noche en Manton Avenue dejó a un joven de 20 años gravemente herido.

Dos noches antes, el rapero de Providence James Owens fue asesinado a tiros en la entrada de su casa.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Owens fue la víctima número 23 de homicidio del año en la ciudad, la mayor cantidad en un año desde 2009.

El alcalde Jorge Elorza se enfrenta una vez más a interrogantes sobre los delitos violentos en el 2021.

"Para las personas que no están involucradas en un crimen, que no están involucradas en ninguno de estos malos negocios, sus posibilidades de ser víctima de un crimen aleatorio en Providence no son simplemente muy bajas, sino muy bajas en niveles históricos. Entonces, debes sentirte cómodo entrando a la ciudad", dijo Elorza el martes.

Quizás el asesinato de más alto perfil del año fue el de una joven asesinada a tiros al azar en una acera en agosto.

El director del Instituto de Noviolencia dijo que el asesinato de Owen durante el fin de semana no está relacionado con pandillas.

La madre de Owen dijo el lunes que lo sorprendieron ayudando a una joven en una disputa.

"Mi corazón está destrozado por las familias. Solo otro acto de violencia sin sentido, sin sentido", dijo Elorza. "Tenemos un aumento de la violencia con armas de fuego en la ciudad. Esa es una preocupación muy seria".

Elorza dijo que la mayoría de las otras cifras de delitos han bajado.

Según reporta WJAR, el alcalde afirma que el número de tiroteos solo ha aumentado ligeramente, pero dijo que en esos incidentes se están disparando más tiros con armas más poderosas, lo que hace que los tiroteos sean más mortales.

¿Qué está haciendo la ciudad para abordar el problema?

Elorza dijo que cerca de 50 nuevos oficiales que se acaban de graduar de la academia de capacitación ayudarán, con planes para otros 50 nuevos oficiales en un año.

"Hemos asignado patrullas en nuestro departamento de policía, asegurándonos de que se arresten a las personas sospechosas de portar armas, y se confisquen las armas", dijo el alcalde.

La ciudad también está utilizando más de $ 2.5 millones en fondos de ayuda federal del Plan de Rescate Estadounidense de COVID en programas de prevención, y hay planes de agregar más.

"Hemos invertido dólares en capacitación contra la violencia. Hemos ampliado las oportunidades laborales para jóvenes más allá del verano hasta el resto del año. También estamos invirtiendo en programas de mentores", dijo Elorza.

Mientras tanto, la policía de Providence actualizó sus cifras de arrestos, diciendo que han resuelto 12 de los 23 asesinatos de este año, con planes para más arrestos en los próximos meses que, según dicen, los llevarán a una tasa de resolución del 70%.