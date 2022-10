Providence busca transformar terrenos baldíos en viviendas asequibles

La ciudad de Providence, Rhode Island está creando un banco de terrenos en el vecindario para ayudar a crear viviendas asequibles.

De acuerdo a las autoridades, esta es la primera vez que se hace algo así en la ciudad, aunque los bancos de tierras ya son populares en otras ciudades importantes, informó WJAR.

"No pasa una semana en la que alguien en la comunidad no me diga acerca de algún lote abandonado en su vecindario que les gustaría adquirir, les gustaría ver desarrollado. Les gustaría ver que suceda algo en él", dijo alcalde de Providence, Jorge Elorza.

La ciudad está utilizando $8.5 millones de los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de Providence para ayudar a comprar, mantener y transferir terrenos baldíos infrautilizados en toda la ciudad.

El edificio de oficinas abandonado será convertido en apartamentos, pero no todos están contentos.

El objetivo es trabajar con socios comunitarios y desarrolladores para convertir cientos de lotes abandonados en viviendas asequibles.

"Tenemos una crisis de vivienda en Providence y en todo el estado en este momento y necesitamos usar todas las herramientas posibles, y esta es una herramienta realmente increíblemente útil que podrá hacer que estos lotes baldíos tengan un uso productivo", dijo Elorza.

A través del programa, la ciudad actualizará una base de datos, evaluará los lotes baldíos y los preparará para el desarrollo.

Se solicitó a las personas a que contribuyan enviando un correo electrónico a LandBank@providenceri.gov con los lotes baldíos que cree que podrían ser útiles.