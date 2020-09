Providence College cambia a aprendizaje a distancia tras 80 casos de coronavirus

Providence College emitió una orden de quedarse en casa y pasó al aprendizaje remoto después de que más de 80 estudiantes dieron positivo por el coronavirus, anunció la escuela el jueves por la noche.

El presidente de la universidad, el reverendo Kenneth Sicard, dijo en un correo electrónico a los estudiantes y profesores que la escuela está emitiendo una orden de quedarse en casa para todos los estudiantes y todos los estudiantes que viven en el campus serán evaluados. El cambio al 100% de aprendizaje remoto continuará al menos hasta el 26 de septiembre.

Dijo que a los estudiantes del campus no se les permite salir del campus y que los estudiantes fuera del campus no pueden salir de sus apartamentos. Todas las reuniones en interiores y exteriores están prohibidas y no se permiten viajes a bares, restaurantes o negocios del vecindario.

"Las violaciones resultarán en suspensiones provisionales inmediatas", dijo Sicard. Agregó que el personal de la universidad, la policía de Providence y la seguridad privada estarán monitoreando las casas en los vecindarios fuera del campus.

Se les pide a todos los estudiantes que viven fuera del campus y que dieron positivo en la prueba que regresen a casa si pueden. De lo contrario, serán reubicados en un espacio proporcionado por la universidad.

"Reconocemos lo serias y difíciles que son estas directivas, pero esta es nuestra última oportunidad de permanecer juntos en persona durante el semestre de otoño", dijo Sicard.

Dijo que los pasos que está tomando Providence College han funcionado en otros colegios y universidades, pero requerirá compromiso y disciplina por parte de toda la comunidad universitaria.

"Tengo confianza en que podemos reunir la voluntad colectiva para recuperar el equilibrio, y oro para que cada uno de ustedes se unan a mí para hacer todo lo posible para volver al punto en el que podamos reanudar la vida universitaria comunitaria", dijo Sicard.