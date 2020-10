Próxima fase del plan de reapertura de escuelas públicas de Boston se retrasa tras aumento de COVID

La fecha de inicio más temprana del aprendizaje en persona para los estudiantes de prekínder a tercer grado de las Escuelas Públicas de Boston se retrasó una semana, dijeron las autoridades el viernes, en medio del aumento de casos de coronavirus en toda la ciudad.

La fecha de inicio de los estudiantes bajo la Fase 3 del plan de cuatro fases, que se había fijado para no antes del 22 de octubre, ahora es no antes del 29 de octubre, según el distrito. El resto del cronograma permanece sin cambios.

El alcalde Marty Walsh dijo que el cambio se produjo como parte del compromiso de la ciudad de reabrir las escuelas con cautela y bajo la guía de los datos de salud pública. Esta semana, esos datos mostraron una tasa de infección en toda la ciudad del 4,4%.

Boston ya había detenido el plan de reapertura de la escuela la semana pasada , cuando la tasa de positividad del coronavirus de la ciudad subió más del 4%, un punto de referencia que el sistema escolar estableció antes del año.

“La salud y la seguridad de los estudiantes, el cuerpo docente y el personal sigue siendo una prioridad y, aunque confiamos en que los preparativos que hemos realizado en nuestros edificios escolares lo convierten en un entorno seguro para el aprendizaje en persona para un número limitado de estudiantes , nos estamos tomando el tiempo necesario antes de traer de regreso a la próxima ola de estudiantes ”, dijo Walsh en un comunicado el viernes.

El calendario actual de incorporación paulatina de las escuelas públicas de Boston:

No antes del 22 de octubre: los estudiantes con alta prioridad en persona comienzan cuatro días a la semana, si las familias no optan por quedarse en casa

No antes del 29 de octubre y 2 de noviembre: K0-Grado 3 (Cohorte B y A)

No antes del 5 y 9 de noviembre: Grados 4-8; las escuelas secundarias comienzan 6-8 (Cohorte B y A)

No antes del 16 y 19 de noviembre: Grados 9-12 (Cohorte A y B)

Vea el plan completo de reapertura de las Escuelas Públicas de Boston aquí.