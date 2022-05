Proyecto de licencias para todos: El turno es de Baker

¿Vetará el gobernador Charlie Baker la legislación que permita a los inmigrantes sin estatus legal adquirir licencias de conducir de Massachusetts? Lo sabremos en los próximos 10 días.

El jueves, la Cámara de Representantes y el Senado pusieron su sello final al proyecto de ley, aprobando una versión de compromiso con una última muestra de mayorías a prueba de veto y colocándola en el escritorio de Baker después de años de defensa por parte de los partidarios de la reforma migratoria.

Baker, quien durante mucho tiempo ha expresado su preocupación por la propuesta, tendrá 10 días para decidir si convierte la medida en ley, la devuelve con enmiendas o la rechaza por completo. Eso podría ser una formalidad en este momento porque los principales demócratas están preparados para tener votos más que suficientes para aprobar la medida tal como la redactaron.

Si se aprueba, el proyecto de ley (H 4805) permitiría a los residentes de Massachusetts, independientemente de su estatus legal, adquirir una licencia de conducir estándar a partir del 1 de julio de 2023, anulando una sección de la ley estatal que hace que los inmigrantes indocumentados no sean elegibles para obtener una licencia.

Los solicitantes aún deberán proporcionar prueba de su identidad, fecha de nacimiento y residencia en Massachusetts.

La legislación requiere que cualquier residente sin estatus legal en los Estados Unidos que busque una licencia de conducir proporcione al Registro de Vehículos Motorizados un pasaporte extranjero válido y vigente o un documento de identificación consular válido y vigente, más uno de los otros cinco documentos: una licencia de conducir vigente de otro estado o territorio de EE. UU.; un original o copia certificada de un acta de nacimiento; una tarjeta de identificación de extranjero válida y vigente; una licencia de conducir extranjera válida y vigente; o un certificado de matrimonio o sentencia de divorcio de cualquier estado o territorio de los EE. UU.

El copresidente del Comité de Transporte, el representante William Straus, describió el jueves la versión de compromiso a sus colegas como "en gran medida el proyecto de ley que aprobaron a principios de este año".

“El estándar de seguridad pública que enunciamos como cuerpo en febrero, que fue inspirado por los comentarios y la posición asumida por el gobernador, está intacto en este proyecto de ley”, dijo Straus durante la sesión de la Cámara. “Ese estándar de seguridad pública es la piedra angular de este proyecto de ley”.

Ambas ramas aprobaron los proyectos de ley subyacentes con mayorías a prueba de vetos a pesar de la oposición republicana unánime, y luego lograron márgenes similares en las votaciones finales del jueves.

La Cámara aceptó el informe de la conferencia 118-36 y luego lo promulgó 117-36, mientras que el Senado aceptó el informe con una votación de 32-8 antes de promulgarlo por voz, todo muy por encima de la mayoría de dos tercios que los líderes legislativos necesitan anular. un veto

Baker, un republicano, dijo a principios de este mes que le preocupa que el proyecto de ley no haga lo suficiente para garantizar que los inmigrantes que no pueden demostrar su presencia legal no se registren ilegalmente para votar. Algunos no ciudadanos, como los titulares de una tarjeta verde, ya pueden adquirir licencias de conducir, pero siguen sin ser elegibles para votar.

"Los titulares de la tarjeta verde deben demostrar explícitamente la presencia legal, ¿de acuerdo? Ahora estamos hablando de una situación en la que, según tengo entendido, según el estatuto actual, todas las reglas asociadas con la determinación de la presencia legal desaparecerán. Eso es un problema", dijo Baker el 5 de mayo. "Básicamente significa, en algunos aspectos, que el Registro va a estar ciego con respecto a lo que emite cuando emita estas licencias. Y ejerce una enorme presión sobre las ciudades y pueblos para que hagan la limpieza". en la parte de atrás".