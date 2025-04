Proyectos de ley para combatir tomas de calles y motos ilegales rumbo a la legislatura en CT

Líderes municipales, estatales y municipales de Connecticut se reunieron el martes para instar al estado a aprobar dos nuevos proyectos de ley destinados a combatir la ocupación ilegal de vehículos en las calles, las motocicletas todoterreno y los vehículos todoterreno.

Uno de los proyectos de ley es la SB 1284: Ley sobre la Ocupación de Vehículos en las Calles y el Uso Ilegal de Ciertos Vehículos.

Actualmente, en lo que respecta a los vehículos todoterreno y las motocicletas todoterreno, las ciudades pueden multar a los conductores y a las gasolineras que permitan a las personas cargar combustible en sus vehículos, según el alcalde de New Haven, Justin Elicker.

La nueva legislación, la SB 1284, permitiría a las ciudades destruir los vehículos todoterreno y las motocicletas todoterreno confiscados.

“Garantiza que podamos destruir motocicletas todoterreno y vehículos todoterreno. Tenemos un remolque lleno de vehículos todoterreno y motocicletas todoterreno de los que queremos deshacernos y no queremos subastarlos porque simplemente terminarán circulando de nuevo en nuestra comunidad”, dijo Elicker.

El jefe de policía de New Haven, Karl Jacobson, afirmó que el problema no solo ocurre en New Haven, sino en todo el estado.

“Conducir vehículos todoterreno en nuestras calles es extremadamente peligroso; hemos visto muertes y heridos”, declaró Jacobson.

En noviembre, funcionarios de New Haven, North Haven, East Haven, Meriden, Naugatuck y Woodbridge se unieron para crear una unidad especial que abordara el problema de las personas que conducen motocicletas todoterreno en las calles de la ciudad y quienes participan en la toma de calles.

Elicker afirmó que el grupo de trabajo ha obtenido resultados, pero que aún queda mucho por hacer.

“Hasta la fecha, la unidad especial ha incautado 65 vehículos, emitido 32 multas y realizado cinco arrestos, así que se puede ver que esto está funcionando”, declaró Elicker.

El primer concejal de North Haven, Mike Freda, enfatizó que no se tolerará el comportamiento indisciplinado en las calles de la ciudad.

“Si intentan tomar nuestras calles con estos vehículos todo terreno, no solo serán confiscados, sino también destruidos, y esa es nuestra misión”, declaró Freda.

Además de la SB 1284, los líderes locales, municipales y estatales también instan al estado a aprobar la SB 1389, Ley que Autoriza Ciertas Ordenanzas Relativa a la Ocupación de Calles.

De aprobarse, la SB 1389 permitiría multas y sanciones más severas para quienes participen en ocupaciones de calles, ya sea como operadores o espectadores; incluyendo multas de hasta $2,000, la incautación de sus vehículos y la suspensión o revocación de sus licencias de conducir.

“A quienes participan en este tipo de comportamiento, les repito, no está bien, no es seguro, es peligroso; tienen que dejar de hacerlo”, declaró el Fiscal General William Tong.