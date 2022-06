¿Pueden los Celtics recuperarse de la derrota en el Juego 2?

Este es el equipo Boston Celtics más entrañable desde el equipo dirigido por Isaiah Thomas hace media década. Pero bueno, no siempre hacen que sea muy fácil amarlos.

El término "montaña rusa" aparece mucho en los clichés deportivos. Dicho esto, los Celtics de los playoffs de 2022 deberían ser el ejemplo citado en cualquier diccionario deportivo. Tienes que esperar todo el día para subirte a la atracción, pasas la mitad del tiempo gritando de terror y luego vuelves a la fila para hacerlo todo de nuevo.

Esta montaña rusa en particular no tiene frenos. No lo ha hecho desde principios de mayo. Los Celtics navegaron cada giro y vuelta posible durante un par de series de siete juegos en las semifinales y finales de la Conferencia Este. Con una excelente oportunidad de poner un dominio absoluto sobre los Golden State Warriors en las Finales de la NBA, los Celtics volvieron a los malos hábitos mientras soportaban una rara paliza en la derrota del Juego 2 por 107-88 en el Chase Center.

Hubo las características habituales de los "Celtics malos": pérdidas de balón (18 que llevaron a 33 puntos de los Warriors) y falta de movimiento del balón. (Los Celtics generaron 24 asistencias en 30 marcas, pero eso fue menos que las 33 asistencias en 43 marcas en el Juego 1). Más preocupante fue la facilidad con la que Boston se marchitó cuando Golden State aumentó la intensidad y Draymond Green literalmente los tiró al suelo.

Un equipo de los Celtics que se ha definido por la resiliencia demasiado rápido se vuelve complaciente. Deberíamos haber sabido que iba a ser una noche larga para Boston cuando Green asaltó a Al Horford nueve segundos después del juego y lo tiró al suelo para forzar un salto entre dos.

El tono se estableció en ese momento. Los Celtics nunca lo igualaron.

Golden State jugó con una intensidad diferente, especialmente en el lado defensivo, y todo comenzó con el emocionado Green, quien aparentemente estaba encima de un jugador de los Celtics durante cada interrupción del juego.

Draymond Green and Jaylen Brown getting into it👀 pic.twitter.com/ZV7RmpP3en — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) June 6, 2022

