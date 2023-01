Puertorriqueño es el 1er latino en ser administrador de la ciudad de Worcester

Un puertorriqueño se convirtió el viernes en el primer latino en ocupar el alto cargo como administrador de la ciudad de Worcester, Massachusetts.

Se enfrenta ahora a un duro reto de trabajar en conjunto para una ciudad de gran diversidad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Eric Batista llegó a Estados Unidos a los 7 años y varias décadas después se convirtió en administrador de la ciudad que lo vio crecer.

“Es un honor estar en esta posición como el primero latino, y la persona minoría en esta posición”, dice Batista.

En 2012, se unió a la Oficina del Administrador de la Ciudad como Jefe de Operaciones y Gestión de Proyectos. En 2019 fue ascendido a Director de la Oficina de Innovación Urbana y fue Asistente del Administrador Municipal, y en 2022 fue nombrado Administrador Interino.

“Ha hecho un gran trabajo está muy conectado con la gente y con los funcionarios del gobierno y realmente se preocupa por la comunidad." dijo Joseph Petty, alcalde de Worcester.

Worcester es la segunda ciudad más grande de Nueva Inglaterra con 206 mil habitantes y con tal currículum, experiencia y preparación, el concejo votó el pasado 6 de diciembre de 2022, para finalmente oficializar a Eric Batista en el cargo Administrador de la ciudad con un salario de 275 mil dólares, el más alto en los últimos 30 años para esa posición.

“Nosotros en esta ciudad definitivamente estamos poniendo el nivel de diversidad y reconociendo que nuestra gente aporta tenemos el valor y aportamos en esta ciudad”, dijo Sarai Rivera, concejal de Worcester.

Batista quien promueve un trabajo seguro, inclusivo y equitativo espera ser ejemplo a las nuevas generaciones, “a las niños que vienen, a los adultos a los jóvenes que están tratando a levantarse en esta ciudad y en esta comunidad que me están mirando y que están prestando atención a ver qué hago que no hago que digo que no digo y para mí es un honor ser ese ejemplo para ellos”

A pesar de que había sido nombrado como administrador de la ciudad en diciembre pasado, el viernes se realizó la juramentación formal y oficial.