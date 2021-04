¿Qué es lo que motiva a los Red Sox esta temporada?

Los equipos de béisbol pueden encontrar motivación debajo de cualquier roca o detrás de cualquier árbol. Quizás sea una cita en el periódico. Quizás sea un segmento de SportsCenter. Tal vez sea una sección de la radio.

O si son los Medias Rojas de 2021, tal vez sean los "Power Rankings" de MLB.com.

Antes de que los Medias Rojas se enfrentaran a los Mets y al derecho Jacob deGrom, también conocido como El Mejor Lanzador de la Tierra, el miércoles, el manager Alex Cora estaba bromeando con el campocorto Xander Bogaerts.

"Le ganamos a este tipo", le dijo Cora, "podríamos ser el número uno en la nación".

Resulta que a la lista de idiosincrasias que ya incluye el tiempo en el túnel en el carrito de lavandería de jonrones y saludar al dugout como exuberantes estudiantes de secundaria, los Medias Rojas pueden agregar un enamoramiento al estilo universitario con su clasificación nacional.

Los Medias Rojas abrieron la temporada en el puesto 20 en la lista de MLB.com, y ni siquiera Cora podría sentirse ofendido por eso. Venían de un último lugar y no habían hecho nada sexy en la agencia libre.

Sin embargo, cuando obtuvieron seis victorias consecutivas después de ser barridos por los Orioles para abrir la temporada, esperaban un poco más de amor. Y sin embargo, cuando se publicaron las primeras clasificaciones de la temporada regular con los Medias Rojas 6-3 y liderando el Este de la Liga Americana, se clasificaron... 20, de nuevo.

Esto, lo notaron los Medias Rojas.

"Tenemos nuestra propia broma interna sobre los "power rankings", y todas esas cosas", dijo Cora. "Lo tratamos como béisbol universitario. Le dije a Xander antes del juego, vencimos a este tipo, podríamos ser el número uno en la nación en los próximos días. Es una tontería, pero ellos lo saben".

Claramente, los Medias Rojas se sienten confiados, porque después de vencer a deGrom y los Mets el miércoles en una blanqueada impecable de 1-0, Cora sonaba como alguien que está dispuesto a reconocer lo bueno que es su equipo. Un inicio de 16-9 contra un desfile de clubes de playoffs defensores o de primer lugar (y los Orioles) hará eso.

"Simplemente sentimos que somos un buen equipo de béisbol", dijo. "Hemos estado sintiendo esto por un tiempo. Tenemos espacio para mejorar. Hay muchas cosas que tenemos que seguir. Creo que la defensa sólida, los turnos al bate de la última semana, son cosas que necesitamos mejorar. Pero nosotros simplemente sentimos que tenemos un buen equipo de béisbol".

Finalmente se refleja en los "power rankings", aunque ese también es un punto de discordia para Cora. La semana después de mantenerse estable en 20, los Medias Rojas subieron hasta el tercer lugar. Desde entonces han caído un lugar al cuarto.

"Fui a la universidad", dijo Cora. "Sé cómo funciona. No sé cómo pasamos del 20 en la nación al No. 4. Ese es un gran salto. No sé quién estaba votando por eso. Fui a Miami y eso no es posible. No se puede pasar del puesto 20 al número 4 en solo una semana. Eso no es cierto".

Como recuerda Cora de sus días en la universidad, el rango nacional en realidad solo se trata de posiciones. Lo que importa es quién se corona campeón. En 1996, sus Hurricanes perdieron la Serie Mundial Universitaria ante LSU con un jonrón de Warren Morris que dejó a Cora boca abajo en el suelo en segunda base con incredulidad.

Desde entonces, ha escalado la cima de la montaña para reclamar títulos como jugador (Medias Rojas de 2007), entrenador (Astros de 2017) y dirigente (Medias de Roja de 2018), llegando a ese torneo de octubre y siendo el último equipo en pie.