¿Qué partes de Nueva Inglaterra han visto más nieve?

La nieve cayó sobre Nueva Inglaterra desde el domingo hasta el lunes, pero algunas áreas recibieron más que otras.

El Servicio Meteorológico Nacional proporciona totales de nevadas. Estas son algunas de las cantidades más altas reportadas que hemos visto hasta ahora:

10:50 pm EST - 1/15/2023 1 NNW COHASSETT, MA 3.3

10:25 pm EST - 1/15/2023 GORHAM, ME 1.2

12:00am EST - 1/16/2023 2 SSE DUNSTABLE, MA 2.7

05:00 am EST - 1/16/2023 1E ANDOVER, MA 2.5

06:30 am EST - 1/16/2023 3 NNW MERRIMACK, NH 2.5

06:00 am EST - 1/16/2023 ACUSHNET, MA 2

07:00 am EST - 1/16/2023 4 W SUDBURY, MA 1.5

05:30 am EST - 1/16/2023 1 ESE FITCHBURG, MA 2

05:55 am EST - 1/16/2023 3 SE DOVER, NH 2

06:00 am EST - 1/16/2023 3 WNW KINGSTON, MA 3.7

