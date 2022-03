Qué significaría dejar permanente el horario de verano para Nueva Inglaterra

Todos podemos estar de acuerdo en que sería bueno eliminar los efectos secundarios dañinos de mover el reloj hacia adelante y hacia atrás dos veces al año.

Cada mes de marzo, vemos un aumento en los accidentes de tránsito, las lesiones en el lugar de trabajo e incluso un aumento en los ataques cardíacos, todos relacionados con que "saltemos hacia adelante" y perdamos una hora de sueño. Esos factores y más llevaron a que el Senado de los Estados Unidos aprobara una legislación el martes que haría permanente el horario de verano.

Pero hay una desventaja, o un lado oscuro, de permanecer en el horario de verano durante todo el año.

Esto es lo que debe saber:

AMANECERES MÁS TARDES EN NUEVA INGLATERRA:

Acción de gracias: 7:44 a.m.

Mañana de Navidad: 8:11 a.m.

Día de San Valentín: 7:42 a.m.

¿Cuándo es el horario de verano?

El horario de verano se define como un período entre la primavera y el otoño cuando los relojes en la mayor parte del país se adelantan una hora con respecto al horario estándar. Los estadounidenses cambiaron sus relojes por última vez el domingo. El horario estándar dura aproximadamente cuatro meses en la mayor parte del país.

¿Cómo funcionaría el horario de verano permanente?

El proyecto de ley bipartidista, llamado Sunshine Protection Act, garantizaría que los estadounidenses ya no tengan que cambiar sus relojes dos veces al año. La medida esencialmente eliminaría el horario estándar, que es al que muchos estados cambian durante los meses de invierno.

En los Estados Unidos, el horario de verano dura un total de 34 semanas, desde principios hasta mediados de marzo hasta principios de noviembre en los estados que lo observan. Según el proyecto de ley, el horario de verano ya no terminaría en noviembre.

¿Cómo afectaría el cambio los amaneceres y atardeceres en Massachusetts?

Los residentes de Massachusetts están acostumbrados a que el sol se ponga poco después de las 4 p. m. en el mes de diciembre, pero eso, por supuesto, cambiaría con el horario de verano permanente,

Estos son algunos de los nuevos tiempos de amanecer súper tardíos que veríamos si el nuevo proyecto de ley se convierte en ley:

HORARIO DE SALIDA DEL SOL EN BOSTON:

Nuestro nuevo amanecer más reciente sería a las 8:13 a. m., que ocurriría del 30 de diciembre al 3 de enero. Si crees que es tarde, Minot North Dakota tendría amanecer a las 9:35 a. m.

La otra cara de la moneda es que nunca tendríamos esas deprimentes puestas de sol a las 4:30 p.m. De hecho, nuestra nueva puesta de sol más temprana sería a las 5:11 p. m. que ocurriría del 4 de diciembre al 13 de diciembre.

El resultado final: debido a nuestra latitud norte, habrá mucha oscuridad durante el invierno pase lo que pase. Si nos mantenemos en DST, significará que los niños estarán esperando el autobús escolar en la oscuridad incluso después de las 8 a. m., pero también significará que no habrá oscuridad total a las 5 p. m. cuando mucha gente sale del trabajo para irse a casa.

¿Por qué hacer el cambio?

Según Reuters, al menos 30 estados han introducido legislación para acabar con la práctica de cambiar la hora cada año, y el representante Frank Pallone citó un estudio que sugería que el 71 % de los estadounidenses están a favor de acabar con el cambio de hora cada año.

Los partidarios del proyecto de ley, incluido el coautor, el senador Marco Rubio, dijeron que dar a los niños una hora adicional de luz solar después de la escuela permitirá viajes más seguros a casa, más tiempo al aire libre y otros beneficios para la salud. También argumentó que habría beneficios económicos a tal cambio.

Los miembros del Congreso han estado interesados ​​durante mucho tiempo en los posibles beneficios y costos del horario de verano desde que se adoptó por primera vez como una medida de guerra en 1942. La propuesta ahora irá a la Cámara, donde el Comité de Energía y Comercio tuvo una audiencia para discutir posibles legislación la semana pasada.

Pallone, el presidente del comité, estuvo de acuerdo en su declaración de apertura en la audiencia que es “hora de que dejemos de cambiar nuestros relojes”. Pero dijo que estaba indeciso sobre si el horario de verano o el horario estándar es el camino a seguir.

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño ha estado pidiendo durante años un cambio permanente al horario estándar, diciendo que "existe amplia evidencia de las consecuencias negativas a corto plazo de los cambios de horario estacionales".

La AASM advirtió que "hacer que el horario de verano sea permanente pasa por alto los riesgos potenciales para la salud que pueden evitarse estableciendo un horario estándar permanente".

"La evidencia actual respalda mejor la adopción del horario estándar durante todo el año, que se alinea mejor con la biología circadiana humana y brinda beneficios distintivos para la salud y la seguridad públicas", dijo el grupo en un comunicado.

Pero el Departamento de Transporte dice que el horario de verano tiene una serie de beneficios. El sitio web del DOT destaca lo siguiente: