¿Qué sigue para los Red Sox después de la ráfaga de actividad de último minuto?

Al igual que el final de mitad de temporada que nos deja colgando con un ominoso "continuará" hasta la primavera, los Medias Rojas superaron el reloj de vencimiento de la CBA el miércoles por la noche con un suspenso.

Hicieron una ráfaga de movimientos desde lo predecible (Rich Hill) hasta el ¿¡¿qué-diablos?!? (Jackie Bradley Jr.). En el medio, agregaron una pieza de profundidad en el derecho Michael Wacha y una futura en el zurdo James Paxton.

Tal como están las cosas hoy, menos el jardinero Hunter Renfroe y el abridor Eduardo Rodríguez, están peor de lo que estaban cuando terminó la temporada en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la lista de 2022 después de una serie de golpes de último minuto, en lugar de tonterías?

Por un lado, queda mucho trabajo por hacer y potencialmente no mucho tiempo para hacerlo (aunque esto probablemente juega con las fortalezas de Chaim Bloom). Pero por otro lado, de repente parece que podrían gastar algo de dinero sin verse limitados por el impuesto al lujo.

Archiva esto en "Queda por verse", por supuesto, pero considera dos de los movimientos característicos de Bloom. Primero, comprometió $6 millones a Paxton potencialmente para no lanzar nada este año mientras se recupera de Tommy John, pero con un par de opciones de equipo que podrían bloquearlo para 2023 y 2024.

Luego asumió algo de salario para recuperar a Bradley, a quien debe $12 millones el próximo año, con el fin de comprar un par de prospectos de segundo nivel de los Cerveceros en el canje de Hunter Renfroe.

Ninguno de esos movimientos tendrá mucho impacto, si es que tendrá alguno, en la próxima temporada, y ambos encajan aproximadamente dentro de la oferta de calificación de un año de $18.4 millones que Rodríguez rechazó antes de firmar con los Tigres por cinco años y $ 77 millones.

Es posible que Bloom esté tan concentrado en el futuro que esté dispuesto a gastar recursos ahora que vendrán a expensas directas de 2022. Pero después de llegar a la ALCS, esa no es una forma de recompensar a un roster o una base de fanáticos.

Entonces, una lectura más probable es que con el club en el mercado de al menos un abridor más, múltiples relevistas y alguna combinación de primera base, segunda base y / o jardinero, John Henry planea aflojar los hilos del bolso lo suficiente como para superar el umbral del impuesto de lujo, asumiendo que el nuevo convenio colectivo incluye uno.

Usando números redondos, los Medias Rojas han comprometido aproximadamente $200 millones para la lista del próximo año. Eso los deja solo $10 millones por debajo del umbral del año pasado, y si el nuevo está cerca de eso, no es suficiente dinero para completar la lista sin intercambiar a alguien como JD Martínez (que no se puede descartar, especialmente si la Liga Nacional introduce un DH universal).

Poder gastar no significa tirar $300 millones a Carlos Correa. Pero al menos significa que Bloom no tendrá que dividir recursos como granos finitos de arena. Y no hay escasez de áreas que necesiten actualizarse.

Comience con la rotación, que ha agregado profundidad, pero no necesariamente calidad. El mejor lanzador que han adquirido es Hill, pero cumplirá 42 años en marzo y, por lo tanto, cualquier expectativa debe ser atemperada por su edad. Dicho esto, el zurdo superó a Rodríguez el año pasado con marca de 7-8 con efectividad de 3.86 en 158.2 entradas entre Tampa y los Mets.

Solo una vez en 17 temporadas Hill ha lanzado más entradas. Desde que resucitó su carrera en 2015 con los Medias Rojas, tiene marca de 50-30 con efectividad de 3.15.

"Este tipo es uno de los mejores competidores en nuestro juego", dijo Bloom. "Y parece que no envejece. Dondequiera que vaya, tiene éxito. No solo es un buen lanzador, sino que tiene una presencia tremenda en el clubhouse".

Idealmente, los Medias Rojas agregarían más profundidad a una rotación que depende de Chris Sale para recuperar la forma de as que no mostró de inmediato en su regreso de Tommy John, y de Nathan Eovaldi para mantenerse saludable durante otras 32 aperturas. Vieron salir del mercado a los mejores agentes libres sin comprometerse seriamente con ninguno de ellos, el más reciente fue el diestro All-Star Marcus Stroman, quien firmó un contrato razonable por tres años y $ 71 millones con los Cachorros.

Si los Medias Rojas no quieren gastar en titulares en la agencia libre porque normalmente son malas inversiones, no hay discusión aquí. El siguiente paso, sin embargo, será apartar a alguien en el intercambio, ya sea Chris Bassitt de Oakland o Frankie Montas, o quizás uno de los brazos excedentes de Miami.

Mientras tanto, el bullpen necesita una reforma, especialmente si Tanner Houck o Garrett Whitlock aterrizan en la rotación. Los Medias Rojas volvieron a firmar al derecho Ryan Brasier, quien fue uno de sus brazos más confiables en la recta final, pero necesitarán reemplazar a los agentes libres veteranos Adam Ottavino y Hansel Robles, y no tienen idea de a qué se dirigen para salir del All-Star Matt Barnes, quien firmó una extensión de contrato y luego rápidamente se cayó de la faz de la tierra.

Ofensivamente, Bradley parece más un cuarto jardinero después de batear solo .163 en Milwaukee, por lo que los Medias Rojas deberían estar en el mercado en busca de ayuda allí, especialmente si el prospecto Jarren Duran se convierte en parte de un intercambio para conseguir un abridor. Lo mismo ocurre con Bobby Dalbec, por lo que podrían necesitar un primera base provisional que sirva de puente para el prospecto Triston Casas. Dependiendo de dónde jueguen contra Kiké Hernández, podrían buscar un segunda base titular.

Esas son muchas variables para calcular mientras el deporte hace una pausa. Con suerte, cuando la acción se reanude en algún momento de febrero o marzo, el resultado no será una decepción.