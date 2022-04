¿Qué tan precisa es ‘The Girl from Plainville’? La serie vs. la verdadera historia

"The Girl From Plainville", la nueva serie de Hulu sobre el infame caso de Michelle Carter, está conquistando la plataforma de transmisión. Rotten Tomatoes actualmente tiene la serie con un índice de aprobación del 93% de las numerosas reseñas de los espectadores en el programa.

Pero muchos se preguntan qué tan fiel es la serie al caso real, y qué parte se dramatiza o incluso se destaca que no se habló durante todo el caso.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

'Una visión imparcial'

Los creadores de "The Girl From Plainville" describen el programa como "una visión imparcial del caso", y agregan que muestra una visión más matizada del caso que puede no haber sido mostrada por los medios en ese momento.

Los creadores de la serie dicen que su nueva serie se centra más en la vida cotidiana de Carter en el período previo al juicio. Los directores también muestran más a Conrad Roy III, el novio de Carter a lo largo de la serie, para retratar la relación disfuncional entre los dos adolescentes. También arrojan luz sobre la relación madre-hijo entre Roy y su madre, un aspecto del que los directores dijeron que no se habló durante la cobertura del juicio.

Según los informes, el equipo detrás de la serie realizó miles de horas de investigación, incluida la revisión de todos los mensajes de texto entre Carter y Roy.

Mayor atención a Conrad Roy III

Colton Ryan, quien interpreta a Roy, le dijo a ET que la serie profundiza tanto en el desarrollo del personaje de Roy antes de su suicidio final que "sintió más un sentido de propósito de que no solo tenía que estar allí, quería hacerlo, si podría, de alguna manera, ayudar en el proceso de recordarle a alguien que las personas son más que solo su final".

La madre de Roy apareció en la edición del 8 de abril de "20/20" y dijo que si bien la familia no tenía nada que ver con "The Girl From Plainville", no tenían ningún problema con el programa, siempre que se tratara de con conciencia de salud mental e incluyó a Roy en lugar de centrarse únicamente en Carter.

Actuando los mensajes de texto

Otro punto que se dramatizó en la serie es la forma en que los creadores hicieron que los dos actores, que interpretan a los personajes principales, representaran los mensajes de texto en lugar de enviarlos por teléfono.

"Realmente sentimos que las personas no sabían cuáles eran sus conversaciones de texto, cuáles eran sus relaciones con otros amigos o familiares", dijo la co-creadora Liz Hannah. "Y entonces, se convirtió mucho más en relaciones que en lo que era."

Hannah dijo que si bien la mayoría de los informes se centraron solo en Carter durante el juicio, la serie se centró en ambos lados, tanto de la defensa como de la acusación. El programa puede "mostrar el drama que es, '¿Cómo fue condenada esta chica por algo que era tan [sin precedentes] y tan controvertido?" dijo Hannah.

Explorando la salud mental y los jóvenes

El cocreador Patrick McManus dijo que el programa también aporta algo de humanidad a los personajes para desafiar las nociones preconcebidas de los espectadores sobre el caso.

“Creo que la gente entrará con las mismas nociones preconcebidas de que entramos y saldremos por el otro lado, tal vez sin estar completamente vendidos”, dijo a ET. “Tal vez todavía piensen que obtuvo lo que se merecía, pero al menos podrían ver un poco más de humanidad en este personaje.

Elle Fanning, la actriz que interpreta a Michelle Carter, le dijo a ET que la serie de Hulu "realmente explora el proceso de duelo, explora la soledad, explora la salud mental y los jóvenes. Creo que impulsó las conversaciones sobre la desestigmatización de la salud mental".

Unos momentos muy reales

El programa puede estar muy dramatizado y profundizar en el desarrollo de los personajes, pero también incluye algunos detalles muy reales. La serie revela un trastorno alimentario que tiene Carter, lo cual es cierto. También profundiza en la revelación del amor de Carter por programas como "Glee" y películas como "The Fault in our Stars", que se revelaron en el documental de HBO.

También hay escenas en las que Carter y Roy están solos, otro aspecto real de su relación, ya que se vieron en persona varias veces. También hay escenas que reflejan la vida real en las que Carter le envía un mensaje de texto a su amiga diciéndole que Roy no estaba.

"The Girl From Plainville" se estrenó el 29 de marzo con tres episodios. Los nuevos episodios debutarán semanalmente hasta el 3 de mayo.

Si usted o alguien que conoce está en riesgo de suicidio, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio de EE. UU. al 800-273-8255, envíe un mensaje de texto con HOME al 741741 o visite SpeakingOfSuicide.com/resources para obtener recursos adicionales.