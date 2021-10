¿Quién se queda y quién se va entre los 11 agentes libres de los Red Sox?

Los Medias Rojas tendrán que tomar decisiones sobre hasta 11 agentes libres potenciales este invierno, incluidos algunos que desempeñaron un papel fundamental en su carrera hacia la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

La forma en que Chaim Bloom maneja a sus agentes libres internos debería darnos una ventana a sus planes para agentes libres externos, y si abrirá la billetera del club o continuará buscando gangas. Aquí están los 11 clasificados en orden de importancia y lo que podrían hacer los Medias Rojas.

J.D. Martínez, DH

Esta es la única decisión que depende completamente del jugador.

Martínez tiene una opción de jugador para la última temporada de su contrato de cinco años y $110 millones. En tiempos normales, podría verse tentado a jugar en el mercado en lugar de regresar a los 34 años por $19.35 millones. Pero gracias a las negociaciones de la CBA y un cierre patronal que se avecina, tiene sentido financiero para él quedarse.

Si opta por no participar, es casi seguro que los Medias Rojas le desearían lo mejor y buscarían gastar su dinero en otra parte, a pesar de que sigue siendo uno de los bateadores designados más productivos del béisbol.

Kyle Schwarber, 1B / OF

La decisión de Martínez debería aclarar la situación de Schwarber.

El jugador de 28 años le dio a los Medias Rojas todo lo que podían haber esperado una vez que regresó de una lesión en el tendón de la corva, registró un OPS de .957 durante la temporada regular y luego conectó tres jonrones en los playoffs. Aunque se quedó sin hits después de su grand slam que rompió el juego en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, Schwarber siguió siendo uno de los outs más duros de la alineación.

Encaja perfectamente en el camerino y el orden de bateo, pero encontrarle un hogar en el campo sigue siendo un desafío, ya que es un primera base insatisfactorio. Sería el bateador designado perfecto, pero Martínez ya cumple ese papel, y no está claro si Bloom estará dispuesto a dedicar $35- $ 40 millones el próximo año a dos jugadores más adecuados para esa posición.

Eduardo Rodríguez, SP

La primera pregunta será si ofrecerle a Rodríguez una oferta calificada de aproximadamente $18 millones. La respuesta debería ser sí.

Si lo acepta, hay peores resultados que conseguir un ex ganador de 19 juegos con un contrato razonable de un año. Si lo rechaza para convertirse en agente libre, los Medias Rojas estarán en línea para recibir una compensación por selección del draft.

La suposición aquí es que Rodríguez elige la agencia libre y los Medias Rojas se separan del inconsistente zurdo, que en realidad obtuvo la victoria final del club en 2021 con seis entradas sólidas en el Juego 3 contra los Astros.

Christian Vázquez, C

Los Medias Rojas tienen una opción de $7 millones sobre el receptor, quien muy silenciosamente armó una de las peores temporadas de su carrera.

Vázquez conectó dos jonrones en los primeros seis juegos y luego solo cuatro veces a partir de entonces. No alcanzó la base (.308 OBP), no produjo (.659 OPS), no controló el juego terrestre (el 25% más bajo de su carrera de corredores atrapados), y el as Nathan Eovaldi prefirió lanzar a Kevin Plawecki.

Aún así, los receptores titulares son difíciles de encontrar y el salario de Vázquez es razonable. Por lo menos, los Medias Rojas podrían ejercer su opción y canjearlo.

5-7. Adam Ottavino, Garrett Richards, Hansel Robles; RP

El bullpen necesita un cambio de imagen y estos tres lanzadores contribuyeron a la incertidumbre.

Ottavino se encontró enterrado durante la mayor parte de septiembre y principios de octubre antes de lanzar entradas significativas contra los Astros (y entregar el jonrón que aseguró la serie a Kyle Tucker). Richards se lanzó a sí mismo fuera de la rotación y aparentemente en el olvido antes de redescubrirse en relevo. Robles fue pésimo en agosto, imposible de alcanzar en septiembre y en algún punto intermedio en octubre.

Ottavino cumplirá 36 años en noviembre y espera un fuerte recorte salarial de los $9 millones que ganó este año. Los Medias Rojas tienen una opción de $10 millones sobre Richards, y es difícil imaginar que la ejercerán. Robles posee la mayor ventaja de los tres, dado su calor de swing-and-miss que desafortunadamente está casado con un dominio irregular, y solo ganó $2 millones en 2021, por lo que probablemente sea la mejor apuesta para regresar.

José Iglesias, INF

Los Medias Rojas tienen opciones en el medio del cuadro si quieren gastar dinero este invierno, entre los segunda base Javier Báez y Marcus Semien (en quienes mostraron interés el invierno pasado) y los torpederos Carlos Correa, Trevor Story y Corey Seager (si quieren para trasladar a Xander Bogaerts a una nueva posición).

Pero si deciden volver a tomar la ruta del presupuesto, podrían hacerlo peor que Iglesias, quien pasó a la segunda base en la recta final mientras se desempeñaba como animador principal durante los playoffs. Iglesias cumplirá 32 años en enero y redescubrió su calidad defensiva en Boston.

Martín Pérez, SP / RP

El final de los playoffs reveló las limitaciones de Pérez, ya que los Astros lo golpearon durante cinco carreras (más otros tres corredores heredados) en sus dos últimas apariciones.

Cumplió un propósito cuando los Medias Rojas no tenían lanzadores en 2020, y brindó algunos momentos agradables esta temporada, pero la reconstrucción ha llegado al punto en que mejorar las opciones de profundidad de rotación representa otro paso adelante, y eso significa dejar a Pérez o invitarlo como el decimoquinto hombre del personal.

Travis Shaw, 1B

Hablando de áreas para mejorar, el primer bate de Alex Cora desde el banco probablemente no debería ser un tipo que está bateando .194 en las tres temporadas anteriores.

Shaw cumplió inesperadamente en la recta final después de que los Cerveceros lo recogieran en waivers, conectando tres jonrones y conduciendo 11. Los Medias Rojas pueden hacerlo mejor y lo harán, porque Shaw no es parte del futuro.

Danny Santana, OF

Hablando de eso, Cora amaba la velocidad y la experiencia de Santana, pero seamos sinceros: el veterano de ocho años ha tenido exactamente una buena temporada desde 2015, y es cuando salió de la nada para disparar 28 jonrones para los Rangers de 2019.

De lo contrario, su 2021 en Boston pinta una imagen más precisa. Bateó apenas .181 antes de poncharse en sus únicos tres turnos al bate de postemporada. El prospecto Jarren Duran hace que Santana sea prescindible, pero la realidad es que el bateador ambidiestro no debería regresar independientemente de quién esté en camino.