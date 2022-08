¿Quienes serán los cinco jugadores titulares de los Celtics para la próxima temporada?

Después de que los Boston Celtics cambiaran por Malcolm Brogdon esta temporada baja, algunos se preguntaron si el guardia veterano ocuparía un puesto de titular dado tanto su talento como su salario inflado.

Brogdon se apresuró a sugerir que hará todo lo que el equipo le pida cuando fue presentado en julio y el presidente de operaciones de baloncesto, Brad Stevens, sugirió nuevamente el martes que el equipo ingresará al campo de entrenamiento con la expectativa de mantener intactos a sus cinco titulares.

"Así que tuvimos una conversación antes de cambiar a Brogdon y, bueno, estamos trayendo de vuelta a la mejor alineación titular, por números, en la liga, ¿verdad?". Stevens dijo durante una entrevista con WEEI: "Así que queremos sumar a nuestro equipo y Brogdon nos da la capacidad de hacerlo. Y es mejor hacerlo con él saliendo de la banca".

"Ahora, es un tipo que fue capaz de decir, 'OK, esto es algo que, a mi edad y etapa, he hecho mucho para impactar [ganar], he ganado mucho dinero y Estoy emocionado de ser parte de eso' Y entonces, que él venga y diga que esto es lo que estoy emocionado de hacer, eso es útil porque también establece el tono para el sacrificio apropiado que necesita para ser un buen equipo. "

Los cinco titulares de Boston, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Robert Williams, Marcus Smart y Al Horford, registraron una calificación neta de más de 24.6 en 443 minutos de temporada regular juntos la temporada pasada. Entre las 34 parejas de cinco hombres con al menos 200 minutos jugados, ningún otro equipo estuvo particularmente cerca. (Filadelfia tuvo un grupo de cinco hombres con más de 20.2 en 323 minutos juntos, pero el siguiente más cercano fue Utah con más de 16.9).

Los Celtics tenían marca de 27-7 con su quinteto inicial preferido. La combinación de la línea de fondo de Williams y Horford ayudó a ese grupo inicial a mantener una calificación defensiva de 94.2. Boston lideró la NBA en general en índice defensivo con 106.2.

Los Celtics tienen un poco más de versatilidad con las alineaciones después de las incorporaciones de Brogdon y Danilo Gallinari esta temporada baja. A pesar del éxito de los cinco titulares de Boston el año pasado, ciertamente podría haber cambios durante la temporada 2022-23. Ime Udoka tendrá que calibrar sus mejores grupos a partir del campo de entrenamiento.

Boston debe ser cauteloso con los minutos dada la edad de Horford y el historial de lesiones de Williams, junto con el deseo general de mantener frescos a los Jays luego de que Tatum admitiera recientemente que se quedó sin gasolina al final de las Finales el año pasado.

Pero de camino al campamento, parece que los Celtics intentarán mantener la química y la cohesión que tuvieron los cinco titulares la temporada pasada.