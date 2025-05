Negativa de Rafael Devers de jugar en primera base causa descontento

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Justin Leger para NBCSports Boston

La negativa de Rafael Devers a jugar en primera base y sus quejas públicas sobre el director de béisbol Craig Breslow aparentemente no sentaron bien a algunos de sus compañeros de los Boston Red Sox.

Tras la victoria del jueves por 5-0 sobre los Texas Rangers, Devers criticó duramente a Breslow y a la directiva de los Red Sox por pedirle que reemplazara al lesionado Triston Casas en primera base. El tercera base, tres veces All-Star, se mostró en desacuerdo con el club por querer que cambiara de posición después de que, a regañadientes, se cambiara a bateador designado antes de la temporada 2025.

Según Christopher Smith de MassLive.com, quien se encontraba entre los reporteros presentes en el vestuario para escuchar los comentarios de Devers, algunos jugadores de los Red Sox no estaban contentos con la forma en que Devers manejó la situación.

"Un reportero me comentó, que uno de ellos le dijo 'deja de hablar'", declaró Smith durante una aparición en Foul Territory. "En MassLive también nos enteramos de que un par de jugadores veteranos, con mucha experiencia en la liga, no estaban contentos con la situación de la inflexibilidad de Devers ni con la forma en que lo expresó públicamente…

"Como dije, no escuché a ese jugador directamente. Eso fue lo que me dijeron. Un par de reporteros lo comentaron. Pero sí, también escuchamos en MassLive que algunos jugadores no estaban contentos con esto."

El drama de Devers llega en un momento desfavorable para unos Medias Rojas que aún buscan encontrar su ritmo. Boston tiene un mediocre récord de 20-19 en la temporada, a pesar de jugar uno de los calendarios más fáciles de la liga hasta el momento. Afortunadamente, el resto de la División Este de la Liga Americana ha sido igual de flojo, por lo que los Medias Rojas están a solo dos juegos de los Yankees de Nueva York, líderes del grupo.

Con Devers reacio a jugar en primera base, la búsqueda de un reemplazo para Casas continuará. Los Medias Rojas aún podrían mover a uno de sus jugadores actuales a primera base o llamar a uno de sus mejores prospectos para que aprenda la posición sobre la marcha. Sin embargo, parece más probable que busquen profundidad posicional fuera de la organización.

Por ahora, Abraham Toro y Romy González se dividirán el tiempo como primera base de los Medias Rojas. Toro será el elegido para el primer partido de la serie del viernes contra los Kansas City Royals, que están en racha, en el Kauffman Stadium.