Rafael Devers es de repente el mejor bateador en el béisbol

Los Medias Rojas concluyeron su gira más exitosa por la costa oeste en casi tres décadas con muchas contribuciones inesperadas: cinco entradas en blanco del abridor de emergencia Kutter Crawford, una atrapada en picado en el jardín derecho de Rob Refsnyder, pero cuando llegó el momento de poner el signo de exclamación en este tramo que cambia la temporada, solo tenían un lugar al que acudir.

Hay algo de ironía en la elección del verbo, porque "girar" es lo último que hizo Rafael Devers con una bola rápida de Paul Sewald a 94 mph el domingo en Seattle.

El lanzamiento estaba tan afuera que jurarías que Devers solo podría haberlo alcanzado saltando sobre el plato, pero lo golpeó desde la caja del bateador zurdo, enviando una línea estridente sobre la cerca del jardín izquierdo para proporcionar el único juego del juego. ofensiva en una victoria de 2-0 que envió a los Medias Rojas de regreso a Boston con ocho victorias en 10 juegos en el oeste.

Desde que llegaron a Atlanta el 10 de mayo con un récord de 10-19, los Medias Rojas han sido el equipo más fuerte del béisbol. Tienen marca de 22-10 en sus últimos 32 juegos y no solo se han movido al tercer lugar como comodín, medio juego por delante de los Guardianes, sino que se han acercado a 3.5 juegos de los Rays en la División Este de la Liga Americana. Hace un mes, estaban ocho juegos detrás de Tampa.

Hay muchas razones para su cambio de rumbo: el mayo de ensueño de Trevor Story, el resurgimiento de J.D. Martinez, una rotación de abridores que de repente no permite carreras, pero en el centro de todo está Devers, quien finalmente está haciendo una carrera legítima en el título de mejor bateador del béisbol.

Con el debido respeto al toletero de los Yankees, Aaron Judge, al renaciente Paul Goldschmidt en St. Louis y al viejo amigo Mookie Betts, nadie ha tenido un mejor mes que Devers. Desde que los Medias Rojas comenzaron a cambiar las cosas en Atlanta, Devers está bateando .359 con 10 jonrones y 24 carreras impulsadas. Su WAR de 2.5 lidera la MLB en ese lapso. Está bateando .335 en general con 14 jonrones, 35 carreras impulsadas y 83 hits, líder en la liga.

El jonrón del domingo resaltó sus dotes absurdos. La bola rápida alta no solo salió bien del plato, sino que llegó en una cuenta de 0-2. Los compañeros de equipo y los entrenadores de Devers solo podían maravillarse.

Carita the Crusher pic.twitter.com/Agzn2hY7Ow — Red Sox (@RedSox) June 12, 2022

"Quiero decir, es la única persona que he visto hacer eso", dijo Martínez a los periodistas, incluido Ian Browne de MLB.com. "Es increíble. Hablamos de eso todo el tiempo. Puede cubrir tantos lanzamientos donde una persona normal no puede. Es divertido, porque lo verás perseguir lanzamientos y dirás: 'Oh, está persiguiendo'". Lo he visto hacerlo un millón de veces'. Es impresionante."

"Irreal", agregó el dirigente de Boston, Alex Cora, también según Browne. "Tienes que ser perfecto para pegarle a una pelota así. Él estaba para ese swing. Por eso a veces hablamos de que es paciente, controla la zona. No le puedes quitar la agresividad. Y eso lo puede hacer con malos lanzamientos. El acercamiento con dos strike, se fue hacia el otro lado. Nosotros, los humanos, conectamos líneas en el otro sentido. Él conecta jonrones en el otro sentido con dos strikes".

Incluso los Marineros tuvieron que dar crédito a quien correspondía.

"Puede haber uno o dos bateadores en esta liga que incluso pueden pegarle a esa pelota, y mucho menos sacarla del estadio", dijo el manager Scott Servais a los periodistas. "Tienes que quitarte el sombrero".

Devers celebró durante sus entrevistas posteriores al juego con helado y reflexionó que espera que la máquina todavía esté en la casa club visitante el próximo año. Los Medias Rojas solo pueden esperar que se mantenga al rojo vivo.